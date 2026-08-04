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Ne tik graži, bet ir sumani: naujoji Visagino alėja stebina miestiečius ir svečius

2026 m. rugpjūčio 4 d. 18:30
Lrytas.lt
Visagino Sedulinos alėja – reprezentacinė miesto viešoji erdvė, tapusi vienu svarbiausių šiuolaikinės kraštovaizdžio architektūros objektų mieste. Rekonstruojant alėją buvo išsaugoti esami brandūs medžiai, kurie yra vertingi ne tik ekologiniu požiūriu, bet ir formuoja savitą alėjos charakterį bei kuria išskirtinę erdvinę tapatybę.
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Prisitaikant prie klimato kaitos ir vis dažnėjančių intensyvių liūčių, alėjoje įdiegtas pažangus lietaus vandens tvarkymo sprendimas – paviršinis lietaus vanduo nukreipiamas į gėlynų ir krūmų plotus. Čia vanduo natūraliai įsigeria į gruntą, augalai jį sukaupia ir išgarina, todėl pagerėja jų augimo sąlygos, sumažėja paviršinių nuotekų kiekis ir beveik nebereikia papildomo laistymo.
Šie daugiamečių augalų masyvai nuo pavasario iki rudens nuolat keičia spalvas ir sukuria išskirtinį alėjos charakterį Erdvėje įrengtas energiškai efektyvus apšvietimas, kokybiška mažoji architektūra ir ilgaamžės dangos.
Projekte taikyti universalaus dizaino, tvarumo ir darnaus judumo principai. Reljefo skirtumai sprendžiami laiptais su integruotais pandusais, leidžiančiais patogiai judėti tėvams su vaikų vežimėliais, dviratininkams ir riboto judumo žmonėms, kartu išsaugant vientisą viešosios erdvės kompoziciją.
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Šiandien Sedulinos alėja yra gyvybinga, klimatui atspari ir bendruomenės poreikius atliepianti žalioji miesto erdvė, kurioje darniai dera kraštovaizdžio architektūra, gamtiniais procesais grįsti sprendimai, aukšta viešosios erdvės kokybė ir tvaraus miesto kūrimo principai.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
VisaginasŽalioji erdvė

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