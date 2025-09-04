Pasodinkite šį nereiklų daugiametį augalą rudenį – ir jau balandį galėsite grožėtis jo gausiu žydėjimu

Kas tie daugiamečiai augalai ir kodėl jie vadinami „Kalėdų rožėmis“
Eleboras yra dekoratyvinis daugiametis augalas iš vėdryninių šeimos. Antrąjį pavadinimą „Kalėdų rožė“ jis gavo dėl savo gebėjimo žydėti labai anksti: šiltesnėse regionuose – dar žiemos pabaigoje, o vidutinio klimato – jau balandžio mėnesį. Gėlės primena rožes, o spalvų paletė svyruoja nuo baltos iki rožinės, violetinės ir net žalios.
Kodėl verta pasodinti eleborą savo gėlyne
Ankstyvas žydėjimas. Žydi vienas iš pirmųjų po žiemos.
Nereiklumas. Gerai auga pavėsyje, atlaiko šalčius.
Ilgaamžiškumas. Vienoje vietoje gali augti daugiau nei 10 metų.
Estetika. Didelės gėlės suteikia gėlynui pasakišką išvaizdą.
Kaip ir kur sodinti eleborą
Pasirinkite vietą. Geriausiai tinka pavėsis – po medžių lajomis arba prie krūmų.
Paruoškite dirvą. Augalas mėgsta purią, maistingą ir šiek tiek drėgną dirvą su neutraliu pH.
Sodinimas. Sėklas arba daigelius sodinkite rugsėjo–spalio mėnesiais, kad šaknų sistema spėtų sustiprėti iki šalčių.
Mulčiavimas. Mulčiuokite gėlyną nukritusiais lapais arba kompostu – tai apsaugos augalą žiemą.
Tolesnė priežiūra. Laistykite tik ilgų sausros laikotarpių metu, pavasarį galima patręšti kompostu.
Šaltinis: tsn.ua
