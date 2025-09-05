Jie to nedegino: ką mūsų seneliai darė su pomidorų ir bulvių lapais

Bulvių ir pomidorų lapai – neįkainojamas išteklius sodininkui. Juos galima įmaišyti į dirvą, kad ji būtų prisotinta maistinėmis medžiagomis, sudeginti ir pelenus panaudoti kaip veiksmingą natūralią trąšą, įmaišyti į kompostą, kad susidarytų organinės trąšos.
Be to, žalios liekanos dažnai naudojamos apsauginiams grioviams aplink jaunus sodinukus įrengti arba paliekamos lysvėse, kur jos palaipsniui supūna, šildydamos ir praturtindamos žemę per žiemą.
Kaip efektyviai panaudoti bulvių ir pomidorų lapus
Kompostavimas. Sudėkite lapus į komposto krūvą arba duobę, užberkite žemėmis ir pridėkite šiek tiek karbamido, kad pagreitintumėte puvimą. Jau po metų gausite azotu turtingą organinę trąšą. Papildomam dezinfekavimui kompostą galima apdoroti silpnu vario sulfato tirpalu.
Pelenai. Sudeginti lapai virsta vertingais pelenais, kurie tampa puikia trąša. Juos galima įmaišyti į dirvą arba ištirpinti vandenyje laistymui (100 g į 10 l).
Įkasimas į dirvą. Susmulkinti lapai gali būti tiesiogiai įkasti į lysves, kad kitą sezoną būtų galima tręšti daigelius. Taip pat jie naudojami „organinėms tranšėjoms“ – 20–30 cm gylio grioviams aplink medžius, užpildytiems augalų liekanomis.
Palikti lysvėse. Jei lapai sveiki, juos galima tiesiog palikti lysvėse. Iki pavasario jie supus ir praturtins dirvą. Be to, lapai gerai tinka vaisinių medžių ir krūmų kamienų aplinkai, šildydami šaknis žiemą.
Šaltinis: tsn.ua