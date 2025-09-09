Pakuonis virto rekordų knyga: neįtikėtina, kokių gėlių čia vietiniai užaugina

Darbštūs Prienų rajone esančio Pakuonio miestelio gyventojai augina įvairias daržoves, savo kiemus puošia gėlėmis. Jiems pavyksta sulaukti tokių gėrybių, kurios stebina aplinkinius.
Todėl Pakuonio laisvalaikio salės vadovas Audrius Gelčys sumanė registruoti šio krašto gyventojų rekordus.
Nors dėl permainingų orų vasara šiemet patiko ne visiems žmonėms, augalai klestėjo.
Pagerino Lietuvos rekordą
Pakuonyje gyvenantys Diana ir Gintautas Kapočiai šią vasarą pasiekė ne vieną rekordą. Jų auginamos geltonos lelijos nudžiugino įspūdingo dydžio žiedais. Vienas jų buvo 29,5 centimetro pločio.
„Tai naujas Pakuonio rekordas, nes pernai šios veislės lelijos žiedas buvo puse centimetro mažesnis“, – pasakojo A.Gelčys.
Nustebino ir kitos rūšies lelijos, sukrovusios rausvus žiedus.
Gėlės išstypo iki 249 centimetrų aukščio, o, pasak A.Gelčio, Lietuvos rekordas yra viso labo 226 centimetrai.
Mėgsta ir eksperimentuoti
Įspūdingas lelijas užauginusi D.Kapočienė pasakojo, kad šių gėlių daigus perka turguose, tad kokias veisles įsigyja, nežino.
„Mėgstu eksperimentuoti, todėl visada įdomu, kokius žiedus gėlės sukraus. Žinojau, kad rausvus žiedus praskleidžiančios lelijos turi užaugti iki 150 centimetrų aukščio, bet maniškės kur kas aukštesnės“, – džiaugėsi pakuoniškė.
Sode augančių geltonų lelijų žiedai kasmet tampa vis didesni.
„Lelijos nemėgsta kitų augalų kaimynystės, todėl sodinu tik jas. Daugiau nieko ypatingo nedarau, lelijas ir kitas gėles tręšiu tik mėšlo granulėmis“, – pasakojo D.Kapočienė.
Aplinką prižiūri dviese
Prie vieno Pakuonio daugiabučio šiemet sužydo pluoštinės jukos. Vienos jų aukštis – net 237 centimetrai.
Kiemu rūpinasi namo gyventojos Aldona Kalakauskienė ir Zita Dobilienė. Prienų rajono savivaldybės atstovai 2022 metais šį kiemą įvertino kaip gražiausiai tvarkomą daugiabučio erdvę Pakuonyje.
A.Kalakauskienė pasakojo, kad aplink triaukštį daugiabutį klesti penkių rūšių bijūnai, įvairios lelijos, kardeliai, auga hortenzija bei keli jukų krūmai.
„Abi su kaimyne Zita prižiūrime gėles ir prie namo augančią pievą. Mums tai puikus laisvalaikio pomėgis. Mano mama labai mėgo gėles, gal todėl ir aš jas auginu. Labiausiai patinka senosios veislės“, – pasakojo pakuoniškė.
Vieną juką A.Kalakauskienė prieš 10 metų pirko Kaune, Aleksoto turguje. Bėgant metams jos atžalas moterys atskirdavo ir pasodindavo.
„Jukos ir anksčiau užaugdavo aukštokos, tačiau šią vasarą ypač išstypo. Aukščiausia dar užaugino 12 stiebų su žiedais.
To taip pat nėra buvę“, – džiaugėsi A.Kalakauskienė.
Patiko lietinga vasara
Rekordinio aukščio juką pakuoniškiai matavo trise – abi jos augintojos ir rekordus registruojantis A.Gelčys.
„Išmatuoti krūmą nebuvo lengva. Jukų lapų kraštai aštrūs, pasiekti viršūnę ir ją nufotografuoti buvo sudėtinga“, – šypsojosi moteris.
A.Kalakauskienė sakė, kad jukoms didelės priežiūros nereikia – užtenka pavasarį patrešti gėlėms skirtomis trąšomis, kartais palaistyti.
„Kadangi ši vasara buvo lietinga, jukoms tai buvo naudinga, gal todėl ir užaugo tokios aukštos ir sukrovė daug žiedų“, – svarstė
moteris.
Iš sėklų išaugo milžinė
Pakuoniškė Aliutė Kavaliauskienė nesitikėjo, kad taip pat pasieks rekordą.
Moteris pasakojo, kad dukra prieš keletą metų internetu pirko dekoratyvinių saulėgrąžų sėklų, kurios buvo keistos – balkšvos. Tąsyk dalis pasėtų nesudygo ir visi šias sėklas pamiršo.
Šį pavasarį suradusi likusias sėklas moteris jas subėrė į žemę.
„Saulėgrąžos užaugo ir ant kiekvieno stiebo sužydėjo ne po vieną žiedą.
Jie – neįprastos gelsvai rausvos spalvos.
Nustebino ir saulėgrąžų aukštis – išmatavus paaiškėjo, kad aukščiausia yra 290 centimetrų“, – pasakojo A.Kavaliauskienė.
A.Gelčys sakė, kad tai aukščiausia saulėgrąža Pakuonio krašte ir pasiektas naujas rekordas.
