Lietuviai masiškai savo sodybose pamiršta vieną dalyką: o tada – skaudūs nuostoliai

Draudikai pastebi, kad daugelis gyventojų pasirūpina pagrindinio būsto apsauga, tačiau apie sodybų ir vasarnamių draudimą susimąsto tik po nemalonių incidentų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
BTA draudimo Žalų departamento direktorė Karolina Emanuelė Karpova pastebi, kad būtent rečiau lankomi būstai susiduria su didesnėmis rizikomis: ilgiau nepastebėtais gedimais, vagystėmis, gamtos stichijų padaryta žala ar net gaisrais.
„Žmonės dažnai mano, kad sodyboje praleidžia tik dalį metų, todėl rizika ten mažesnė. Tačiau praktika rodo priešingai – kuo būstas rečiau lankomas, tuo didesnė tikimybė, kad žala bus pastebėta per vėlai ir nuostoliai bus didesni“, – sako K. E. Karpova.
Nuo audrų iki vagysčių
BTA draudimo duomenimis, šiltuoju metų laiku sodyboms dažniausiai žalą sukelia gamtos reiškiniai – stiprus vėjas, liūtys, žaibai ar užtvindymai. Taip pat nemažai nuostolių sukelia ir vagystės, ypač kai būstai ilgesnį laiką lieka be priežiūros.
Taip pat pasitaiko atvejų, kai po audros gyventojai randa nuplėštus stogus, išdaužtus langus ar vandens apsemtas patalpas. Kitais atvejais žalą lemia net ir smulkūs gedimai – trūkę vamzdžiai ar sutrikusios elektros sistemos, kurios neprižiūrimame būste ilgainiui padaro didelių nuostolių.
„Sodybose ir vasarnamiuose net ir nedidelė problema gali greitai virsti dideliais nuostoliais, nes žmonės ten lankosi rečiau. Pavyzdžiui, trūkęs vamzdis ar po audros pažeistas stogas kartais pastebimas tik po kelių savaičių, kai žala jau būna išplitusi – sugadintos grindys, sienos, baldai ar buitinė technika“, – teigia K. E. Karpova.
Ji pataria prieš sezoną pasirūpinti paprastomis prevencinėmis priemonėmis – patikrinti stogo ir langų būklę, lietvamzdžius, vandentiekį, šildymo sistemas bei elektros instaliaciją, o vertingesnių daiktų nepalikti lengvai pasiekiamose vietose. Taip pat naudinga pasirūpinti signalizacija ar bent reguliariai paprašyti kaimynų užsukti apžiūrėti sodybą.
Vasarą taip pat kyla rizikų
Prasidėjus aktyviam sezonui ir dažniau leidžiant laiką gamtoje, atsiranda kitų rizikų – nuo neatsargaus elgesio su ugnimi iki elektros prietaisų gedimų ar gamtos stichijų padarytos žalos.
BTA draudimo Žalų departamento direktorės teigimu, šiltuoju metų laiku daugiau incidentų kyla dėl kepsninių, laužų, perkrautų elektros tinklų ar net staigių vasaros audrų. Taip pat dažnai fiksuojami vandens užliejimo atvejai, kai po žiemos paaiškėja vamzdynų ar šildymo sistemų pažeidimai.
„Net ir reguliariai lankomose sodybose žmonės dažnai jaučiasi atsipalaidavę – daugiau laiko leidžiama lauke, naudojamos kepsninės, elektriniai prietaisai, vyksta įvairūs remonto ar aplinkos tvarkymo darbai. Tokiomis situacijomis nelaimės rizika išauga, o net ir nedidelis incidentas gali pridaryti nemažų nuostolių“, – atkreipia dėmesį K. E. Karpova.
Ji rekomenduoja išvykstant ilgesniam laikui nepalikti be priežiūros veikiančių elektros prietaisų, o dar geriau – atjungti juos nuo elektros tinklo. Taip pat svarbu atsakingai naudoti kepsnines ir laužavietes – jų nepalikti be priežiūros, nestatyti arti pastatų ar sausos žolės, o po naudojimo įsitikinti, kad ugnis visiškai užgesinta.
Ką svarbu įvertinti draudžiant sodybą?
Retai lankomoms sodyboms draudimas tampa esminiu. Visgi drausdami sodybą gyventojai dažnai galvoja tik apie pagrindinį pastatą, tačiau pamiršta kitą teritorijoje esantį turtą – ūkinius pastatus, pirtis, terasas, tvoras ar lauke laikomą techniką ir baldus. Tuo tarpu būtent šie objektai neretai nukenčia dažniausiai.
„Sodyba daugeliui pirmiausia siejasi su poilsiu ir ramybe, todėl apie galimas nelaimes dažnai nesusimąstoma. Vis dėlto svarbu įvertinti ne tik patį namą, bet ir visą jame bei teritorijoje esantį turtą, nes netikėti įvykiai gali paliesti kur kas daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio“, – aiškina K. E. Karpova.
Pasak jo, taip pat svarbu įvertinti, ar jūsų pasirinktas draudimas apima dažniausiai sodybose pasitaikančias rizikas – gamtos stichijų žalą, vandens užliejimą, gaisrus, vagystes bei civilinę atsakomybę.
