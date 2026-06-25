Kodėl kondicionierius „ryja“ tiek daug elektros? Yra kelios naudojimo klaidos, apie kurias ne visi žino

1. Nustatoma per žema temperatūra
„Viena dažniausių klaidų – noras kuo greičiau atvėsinti patalpas nustatant 18–20 °C temperatūrą. Tačiau kondicionierius neveikia greičiau vien dėl žemesnio nustatymo. Kuo didesnis skirtumas tarp lauko ir vidaus temperatūros, tuo daugiau energijos sunaudojama“, – įspėja prekybos centro internete „Varle.lt“ Produktų vadovė Ina Jarackienė.
Ji rekomenduoja vasarą palaikyti apie 24–26 laipsnių temperatūrą.
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2. Kondicionierius veikia prie atvirų langų
Atviri langai ar durys leidžia šiltam orui nuolat patekti į patalpas. Dėl to įrenginys dirba ilgiau ir intensyviau, siekdamas palaikyti nustatytą temperatūrą.
Net nedidelis pravertas langas gali reikšmingai sumažinti sistemos efektyvumą.
3. Nevalomi oro filtrai
Užsikimšę filtrai trukdo oro cirkuliacijai. Tuomet kondicionierius turi dirbti didesniu pajėgumu, kad pasiektų tą patį rezultatą.
Gamintojai dažniausiai rekomenduoja filtrus valyti kas 2–4 savaites aktyvaus naudojimo sezono metu.
4. Nepakankama apsauga nuo saulės
Jeigu į patalpas visą dieną šviečia tiesioginiai saulės spinduliai, kondicionieriui tenka kovoti su nuolatiniu papildomu šilumos šaltiniu.
Žaliuzės, roletai ar užuolaidos gali sumažinti patalpų įšilimą ir padėti sutaupyti elektros energijos.
5. Pasirenkamas netinkamas veikimo režimas
Dalis vartotojų visą laiką naudoja maksimalų vėsinimo režimą, nors dauguma šiuolaikinių įrenginių turi ekonomiškus („Eco“) arba automatinius režimus.
Tinkamai parinktas režimas leidžia išlaikyti komfortą sunaudojant mažiau energijos.
6. Ignoruojama profilaktinė priežiūra
Ilgainiui nešvarumai kaupiasi ne tik filtruose, bet ir vidiniuose sistemos komponentuose. Tai mažina efektyvumą ir didina energijos sąnaudas.
Reguliari techninė priežiūra padeda išlaikyti optimalų įrenginio darbą.
7. Vėsinamos nenaudojamos patalpos
Kartais kondicionierius paliekamas veikti visame būste, nors naudojamas tik vienas kambarys.
Jeigu yra galimybė, verta uždaryti nereikalingų patalpų duris ir koncentruoti vėsinimą ten, kur žmonės iš tiesų būna.
8. Nepanaudojamos laikmačio funkcijos
Daugelis įrenginių turi laikmačius ir išmaniojo valdymo funkcijas, tačiau jos dažnai lieka neišnaudotos.
Automatinis įsijungimas prieš grįžtant namo ar išsijungimas naktį gali padėti sumažinti nereikalingą energijos vartojimą.
9. Per retai naudojamas ventiliatoriaus režimas
Ne visada būtina aktyviai vėsinti orą. Kartais pakanka oro cirkuliacijos funkcijos, kuri sunaudoja gerokai mažiau elektros energijos.
Ypač tai aktualu vakarais ar ne itin karštomis dienomis.
10. Pasenęs ir neefektyvus įrenginys
Senesni kondicionieriai dažnai sunaudoja gerokai daugiau elektros nei nauji inverteriniai modeliai.
Nors naujo įrenginio įsigijimas reikalauja investicijų, ilgalaikėje perspektyvoje mažesnės elektros sąnaudos gali padėti sutaupyti.
Kiek galima sutaupyti?
Specialistų vertinimu, vien tinkamai nustatyta temperatūra, reguliarus filtrų valymas ir efektyvus patalpų užtemdymas gali sumažinti kondicionieriaus elektros sąnaudas 10–30 proc. ar net daugiau, priklausomai nuo naudojimo įpročių ir būsto ypatumų.
„Todėl siekiant komforto karštomis vasaros dienomis svarbu ne tik turėti kondicionierių, bet ir naudoti jį efektyviai. Nedideli kasdieniai įpročių pokyčiai gali padėti išlaikyti malonią temperatūrą namuose ir kartu sumažinti mėnesio elektros sąskaitas“, – patarimais I. Jarackienė.
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