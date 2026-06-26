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Rožės pasidengė juodomis dėmėmis: išgelbėti krūmus padės paprastas produktas iš šaldytuvo

2026 m. birželio 26 d. 10:03
Rožės pasidengė juodomis dėmėmis? Tai gali būti juodoji dėmėtligė – viena dažniausių grybelinių ligų, kuri ypač sparčiai plinta šiltu ir drėgnu oru.
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Nors ši liga retai pražudo augalą, ji stipriai jį susilpnina: lapai gelsta, krenta, o pats krūmas prasčiau auga ir žydi.
Sodininkai pastebi, kad geriausių rezultatų pavyksta pasiekti ligą pastebėjus kuo anksčiau. Viena iš populiarių natūralių priemonių – pieno tirpalas.
Jam paruošti reikės:
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1 dalies riebaus pieno;
2 dalių vandens.
Ingredientus sumaišykite, supilkite į purkštuvą ir nupurkškite sveikus augalo lapus. Prieš tai rekomenduojama pašalinti visus jau pažeistus lapus. Procedūrą kartokite kartą per savaitę.
Kodėl tai gali padėti? Specialistų teigimu, saulės šviesoje piene susidarantys junginiai gali stabdyti grybelio sporų vystymąsi. Be to, ant lapų susiformuoja plona apsauginė plėvelė, kuri apsunkina sporų įsitvirtinimą.
Svarbu suprasti, kad pieno tirpalas nėra stebuklingas vaistas. Tačiau ankstyvoje ligos stadijoje jis gali padėti sulėtinti dėmėtligės plitimą ir sustiprinti augalo galimybes atsigauti.
Kad juodoji dėmėtligė neplistų, sodininkai taip pat pataria reguliariai išskinti pažeistus lapus, neleisti krūmams per daug sutankėti ir vengti lapų laistymo vakarais.
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