Šiuos augalus sodinkite kuo toliau nuo agurkų – antraip derlius gali smarkiai nukentėti

Kai kurie augalai su agurkais konkuruoja dėl vandens, maisto medžiagų ir saulės šviesos, o kiti gali sudaryti palankesnes sąlygas ligoms bei kenkėjams plisti.
Dėl netinkamai parinktų kaimynų agurkai gali prasčiau augti, skursti ir užmegzti gerokai mažiau vaisių.
Specialistai išskiria penkis augalus, kurių nerekomenduojama sodinti greta agurkų.
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Bulvės
Bulvės ir agurkai yra reiklūs augalai, kuriems reikia daug drėgmės bei maisto medžiagų. Augdami greta jie gali pradėti konkuruoti dėl dirvoje esančių išteklių, todėl vienų ar abiejų augalų derlius gali būti mažesnis.
Be to, tankiai susodinti augalai prasčiau vėdinasi. Drėgnoje ir šiltoje aplinkoje susidaro palankios sąlygos įvairioms grybinėms ligoms plisti.
Moliūgai
Agurkai ir moliūgai priklauso tai pačiai moliūginių augalų šeimai, todėl juos gali pulti tie patys kenkėjai ir ligos. Vienam augalui susirgus, problema gali greitai persimesti ir į šalia augančius augalus.
Moliūgai taip pat užaugina didelius lapus ir ilgas, plačiai besidriekiančias virkščias. Jie gali užgožti agurkus, užimti jų augimo erdvę ir konkuruoti dėl vandens bei maisto medžiagų.
Šalavijai
Šalavijams labiau patinka sausesnė, gerai drenuojama dirva, o agurkams reikia nuolat drėgnos žemės. Dėl skirtingų augimo sąlygų šiuos augalus vienoje lysvėje prižiūrėti sudėtinga.
Dažnai laistant agurkus, šalavijų šaknims gali būti per drėgna, o sumažinus vandens kiekį pradės kentėti agurkai. Todėl šalavijams geriau parinkti atokesnę, sausesnę daržo vietą.
Mėtos
Mėtos sparčiai plečiasi ir leidžia požeminius ūglius, todėl per trumpą laiką gali užimti nemažą lysvės dalį. Nekontroliuojamos jos gali pradėti stelbti agurkus ir konkuruoti su jais dėl vandens bei maisto medžiagų.
Mėtas saugiau auginti atskirame vazone arba į žemę įkastame inde, kuris neleistų šaknims nekontroliuojamai plisti.
Saulėgrąžos
Aukštos saulėgrąžos agurkų lysvei gali mesti šešėlį, ypač jeigu pasodintos pietinėje ar vakarinėje jos pusėje. Agurkams trūkstant šviesos, jų stiebai gali ištįsti, augalai prasčiau žydėti ir užmegzti mažiau vaisių.
Saulėgrąžoms taip pat reikia nemažai vandens bei maisto medžiagų, todėl per arti pasodinti augalai gali pradėti konkuruoti. Norint jas auginti tame pačiame darže, verta palikti didesnį atstumą ir pasirūpinti, kad saulėgrąžos neužstotų agurkams saulės.
Svarbu ne tik augalų rūšis
Planuojant daržą reikėtų įvertinti ne tik augalų suderinamumą, bet ir jų sodinimo atstumus, lysvės apšvietimą bei oro cirkuliaciją. Net ir tinkami kaimyniniai augalai, susodinti pernelyg tankiai, gali pradėti konkuruoti tarpusavyje.
Agurkai geriausiai auga saulėtoje, nuo stipraus vėjo apsaugotoje vietoje, purioje ir tolygiai drėgnoje dirvoje. Palikus jiems pakankamai vietos ir tinkamai parinkus kaimynus, augalai bus stipresni, o derlius – gausesnis.