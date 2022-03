Empatija ir bendražmogiškų santykių ugdymas leistų išvengti net karų

Prie naujos televizijos laidos „Miško balsas“ vairo stoja ir į mišką kviečia darnų vartojimą propaguojančios socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 360“ įkūrėjas, edukatorius, lektorius, antrinio panaudojimo dizaino specialistas ir garsių žygių „Už švarią Lietuvą“ idėjos autorius bei organizatorius Giedrius Bučas.

Laidoje „Miško balsas“ Giedrius susitiks su gamtininkais, urėdais, ornitologais, mokslininkais, specialistais bei menininkais ir kalbėsis apie Lietuvos miškus ir jų svarbą mūsų gyvenime. Paklaustas kokią vietą jo paties gyvenime užima miškas, garsus vyras sako, jog Panemunės šile lankosi kone kasdien, nemažai važinėja ir po visą Lietuvą.

„Du su puse mėnesio keliavau po Lietuvą, labai džiaugiausi tuo. Ėjimas, grožėjimasis gamta, jos reiškiniais, susipažinimas su įvairiais žmonėmis, buvo tikra atgaiva sielai. Taikrai tai kartočiau dar ne kartą. O vaikams, kurie šiuo metu panirę į savo išmaniuosius įrenginius, kurie stresą malšinti bando marketingistų sukurtais silikoniniais niekučiais, sakau, kad geriausias streso nuėmėjas ir ramybės oazė yra gamta. Nebūtinai važiuoti į mišką, galima tiesiog pažiūrėti per langą į medžius, debesis, pajausti vėjo gūsius, paklausyti paukštelių. Gamta be mūsų egzistuos, mes be jos niekaip, tai labai daug ką pasako“, – dalinosi patirtimi Giedrius Bučas.

Žygiai po Lietuvą Giedriaus Bučo gyvenime atsirado labai natūraliai. Kiekvieną rytą vedžiodamas savo šunelį, Giedrius ėmė rinkti šiukšles ir pastebėjo, kad jos gali daug papasakoti apie žmonių vartojimo ypatumus. Giedrius ėmė jas rūšiuoti ir analizuoti. Gimė idėja pasidalinti savo įžvalgomis su visuomene. Pirmasis žygis įvyko 2019 metais, kuomet 50 -ies žmonių būrys, rinkdamas šiukšles, per 6 dienas pėsčiomis apkeliavo Kauną ir jo apylinkes, o 2020 metais buvo suorganizuotas žygis „Už švarią Lietuvą!“ pėsčiomis aplink visą šalį. Žygis truko 77 dienas, jam talkino virš 40 savanorių, o žygiavo daugiau nei 500 žmonių. Giedriaus Bučo bendraminčiai tuomet surinko virš tonos atliekų, kurios buvo išrūšiuotos ir suskaičiuotos, duomenys pateikti visomenei ir atsakingoms institucijoms. Šiuo metu Giedrius Bučas planuoja žygį – ekspediciją pėsčiomis aplink Baltijos jūrą.

„Tvarumas visų pirma prasideda mūsų galvose, prasideda nuo pačio manęs ir tik aš galiu pradėti keistis ir tuomet keisis aplinka. Mokėdami išspręsti mažas problemas, kaip pakelti saldainio popierėlį nuo žemės, mes galėsime išspręsti dideles problemas – nebus vamzdžių mariose, nedegs padangų sandėliai ir galbūt išvengsime karų“, – optimizmo nestokojo naujos televizijos laidos „Miško balsas“ vedėjas.

Pirmoje laidoje Giedrius Bučas kalbės apie sengires ir kvies žiūrovus į Punios šilą, kur susitiks su miškotyros mokslų daktaru Žydrūnu Preikša, kuris papasakos apie sengirių bioįvairovės svarbą ne tik miškų, bet ir visos Lietuvos ekosistemai.

O laidos eksperto rubrikoje UAB „Foros Global“ įkūrėjas Tadas Palaima konsultuos Lietuvos miškų savininkus apie tai, kaip tvarkytis nuosavame miške, kad būtų naudos ir gamtai, ir nuosavai kišenei. Pasirodo Lietuvoje kas 11 gyventojas turi nuosavo miško. Tad profesionalų patarimai pravers daugeliui.

Kokių dar miško paslapčių atskleis „Miško balsas“ žiūrėkite šeštadienį 17 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.