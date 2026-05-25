Prieš vasaros sezoną – specialistų įspėjimas Panevėžio r. poilsiautojams

Nuo gegužės 25 d. specialistai ima pirmuosius vandens mikrobiologinius mėginius. Šie tyrimai atliekami siekiant laiku pastebėti galimą taršą ir užtikrinti saugesnę aplinką poilsiautojams.
„Kaip ir kasmet specialistai pradeda tirti maudyklų vandens mėginius. Tikslas – užtikrinti, kad prasidedant vasaros poilsiui gyventojai turėtų visą naujausią informaciją apie vandens kokybę bei saugumą. Tačiau noriu priminti, kad švari aplinka priklauso ir nuo mūsų pačių: poilsiautojai prie vandens telkinių turėtų nepamiršti tvarkos, asmens higienos bei elementarios elgesio kultūros. Prašome nešiukšlinti ir neteršti vandens – jame neturėtų būti maudomi augintiniai, o patys poilsiautojai taip pat turi elgtis atsakingai“, – sako Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Renata Valantinienė.
Visą vasarą rajone bus stebimi 26 gyventojų pamėgti vandens telkiniai. Gavus laboratorijos išvadas, naujausi mikrobiologinių tyrimų rezultatai bus reguliariai skelbiami rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt aktualijų skiltyje ir oficialioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Šią vasarą stebimi 26 rajono vandens telkiniai pagal seniūnijas:
Panevėžio seniūnija: Molainių I (smėlio pakrantė) ir II tvenkiniai, Sanžilės upė ties sodininkų bendrijos „Ekranas II“ maudykla;
Velžio seniūnija: Nevėžio upė Velžio gyvenvietėje, Juodos užtvanka ties Kerava;
Paįstrio seniūnija: Paįstrio karjeras;
Upytės seniūnija: Upytės, Ėriškių ir Dubulių tvenkiniai;
Naujamiesčio seniūnija: Sanžilė ties Berčiūnais, Nevėžis ties Naujamiesčiu, Liberiškio tvenkinys;
Karsakiškio seniūnija: Lėvuo ties Paliūniškiu, Geležių miestelio tvenkinys (Parko g.);
Krekenavos seniūnija: Nevėžis ties Krekenava, Krekenavos tvenkinys, Linkaučių kaimo II tvenkinys (Tvenkinio g.);
Miežiškių seniūnija: Nevėžis ties Nevėžio ir Miežiškių gyvenvietėmis;
Raguvos seniūnija: Raguvos karjeras, Raguvos miestelio tvenkinys (Beržų g.);
Ramygalos seniūnija: Ramygalos miesto tvenkinys;
Smilgių seniūnija: Smilgių miestelio tvenkinys (Draugystės g.), Perekšlių kaimo tvenkinys (Taikos g.);
Vadoklių seniūnija: Juodžio ežeras už Mikėnų gyvenvietės, Jotainių tvenkinys.
Atsargumas prie vandens svarbiausias: ką rekomenduoja specialistai
Kadangi Panevėžio rajone nėra gelbėtojų prižiūrimų oficialių paplūdimių, poilsiautojų saugumas visų pirma priklauso nuo jų pačių atsargumo. Pareigūnai ir sveikatos priežiūros specialistai primena, kad maudytis rekomenduojama tik prižiūrimuose vandens telkiniuose, kuriuose savivaldybė reguliariai tikrina ir vertina vandens kokybę. Būnant prie vandens privaloma nė akimirkai nepalikti vaikų be priežiūros – net jei vanduo siekia tik kelius, o vaikas dėvi pripučiamas plaukimo priemones, suaugusieji neturėtų pernelyg atsipalaiduoti.
Taip pat itin pavojingi yra šuoliai į vandenį, nes nežinomas gylis ir dugnas dažnai tampa sunkių stuburo bei kaklo traumų priežastimi, todėl prieš brendant į vandenį būtina įsitikinti, ar saugu. Pramogaujant prie ežerų ar upių būtina nevartoti alkoholinių gėrimų ir nepervertinti savo jėgų – neplaukti per toli nuo kranto.
Jei leidžiate laiką plaukdami valtimis, baidarėmis ar vandens motociklais, specialistai primygtinai rekomenduoja visuomet dėvėti gelbėjimosi liemenę, o prasidėjus audrai ar žaibuojant – kuo skubiau išlipti iš vandens. Pamatę skęstantį žmogų, nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112 ir, jei įmanoma, meskite jam gelbėjimo ratą, virvę ar storą šaką, tačiau nerizikuokite plaukti prie jo patys, nes apimtas panikos žmogus gali netyčia panardinti ir jus.