Vilniečiai nuo birželio maistinį aliejų galės rūšiuoti į 196 specialius konteinerius

„Gyventojai jau yra pripratę, kad prie jų namų yra įprasti rūšiavimo konteineriai, kaip popieriaus, plastiko, stiklo. Taip pat (…) yra pradėta teikti nauja paslauga – atskiras maisto atliekų surinkimas. Žmonės yra pripratę rūšiuoti elektronikos atliekas, taip pat vis daugiau (…) yra kalbama apie ličio baterijų daromą žalą ir efektyvesnį surinkimą. Prie visos šitos rūšiavimo sistemos jungiasi (...) panaudoto aliejaus surinkimas“, – pirmadienį žurnalistams teigė jis.
Anot jo, nuo birželio bendrovė „Biomotorai“ gyventojams teiks nemokamą panaudoto aliejaus atskiro surinkimo, rūšiavimo paslaugą, o naujieji konteineriai savivaldybei nieko nekainuos, nes įmonė juos įrengs savo iniciatyva.
Pasak savivaldybės atstovo, ši paslauga Lietuvoje nėra nauja – panaudotas aliejus atskirai surenkamas jau 30 savivaldybių. Vis tik, D. Krinickas akcentavo, kad Vilnius yra pirmoji sostinė Baltijos šalyse, siūlysianti tokią paslaugą.
Savivaldybės atstovo teigimu, bus pastatyti 196 konteineriai šalia Lietuvoje jau esančių 236.
„Tai iš esmės ženklus konteinerių skaičius. Aišku, dėl to, kad gyventojų skaičius yra didžiausias, bet iš esmės tai yra praktiškai dvigubas skaičius, koks jau yra Lietuvoje pastatytas prie gyventojų namų“, – aiškino jis.
D. Krinickas pažymėjo, kad ši paslauga Vilniaus miestui reiškia ne tik tvarkingą aplinką, mažesnę užsikemšančių vamzdžių riziką, bet ir žiedinę ekonomiką, esą panaudotą aliejų galima perduoti biodyzelino gamintojams.
Savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) laikinai pareigas einantis direktorius Martynas Augaitis teigė, kad iš vieno kilogramo panaudoto aliejaus galima pagaminti vieną kilogramą biodyzelino, kuris ženkliai sumažina CO2 emisiją.
„Biodyzelinas ypatingas tuo, kad jis padeda sumažinti CO2 emisiją (...) 80–90 proc.“ – spaudos konferencijoje aiškino jis.
M. Augaitis pažymėjo, kad į specialius konteinerius bus galima pilti tik maistinį aliejų, kurį gyventojai bus raginami kaupti ir išmesti sandariose patalpose.
„Maistinis aliejus – panaudotas aliejus po kepimo, (...) pasibaigusio galiojimo aliejus, (...) skonio ir kvapo, išvaizdos savybes praradęs aliejus, gyvūniniai riebalai ir aliejus iš konservų – silkės, džiovintų pomidorų. Netgi, jeigu tai yra visiškai mažas kiekis (...), lygiai taip pat galima pilti į tą pačią talpą, kaupti“, – kalbėjo jis.
„Šie konteineriai neskirti mesti techninį aliejų, naftos produktų alyvas, sintetines ir mineralines įvairias alyvas“, – pridūrė VASA vadovas.
Artimiausią konteinerį gyventojai galės rasti specialiame žemėlapyje VASA interneto svetainėje.
„Vilniaus vandenys“: kokie riebalai bebūtų, tai vis tiek yra atlieka
Savivaldybės įmonės „Vilniaus vandenys“ Kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė Brigita Gudonė pažymėjo, kad įvairios konsistencijos riebalai ir aliejus yra atliekos, kemšančios miesto vamzdynus.
„Vilniaus vandenys“ ilgus metus turbūt kartojo, kad tai, kas skysta, ne viskas yra nuotekos – riebalai arba aliejus, kokie jie bebūtų, kokios skystos konsistencijos bebūtų, tai vis tiek yra atlieka“, – sakė ji.
„Į kriauklę pilami riebalai atvėsta, sustingsta, kaupiasi ant vamzdynų sienelių ir niekaip kitaip jų pašalinti, kaip tik su specialia technika, mes negalime“, – pridūrė įmonės atstovė.
Pasak jos, per metus „Vilniaus vandenys“ sulaukia daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie užsikimšusius nuotekų tinklus. Be to, B. Gudonės teigimu, vidutiniškai 2 kartus per dieną įvyksta incidentai nuotekų siurblinėse.
VASA taip pat pradeda informacinę kampaniją „Riebukas“, kurios metu, kaip skelbia įmonė, gyventojams bus paprastai paaiškinama, kaip rūšiuoti maistinį aliejų, kur rasti artimiausią konteinerį ir kokią naudą šis įprotis kuria miestui.
„Vilniaus vandenys“ duomenimis, pernai į sostinės nuotekų valyklą atitekėjo 1,2 tūkst. tonų riebalų.
Užsikimšusių vamzdžių tvarkymas, įmonės duomenimis, vilniečiams kainuoja apie 800 tūkst. eurų per metus.
