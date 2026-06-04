Utenos sėkmės formulė – patogumas, švietimas ir bendruomenės įsitraukimas

Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė pabrėžia, kad sėkmė nėra atsitiktinė:
„Žingsniai yra pradėti jau nebe dešimtmetį, bet daugiau nei dvidešimt metų – turime įdiegtą konteinerinę rūšiavimo sistemą, kuri nuolat tobulinama.“
Pasak jos, vienas svarbiausių principų – patogumas gyventojui: „Žmogui turi būti patogu ir aišku, kur ką padėti.“
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Vis dėlto ji atkreipia dėmesį ir į iššūkius: „Pastebėjome padidėjusius popieriaus ir kartono kiekius, kurie paliekami prie konteinerių, o ne juose – čia dar turime padirbėti šviesdami visuomenę.“
Didelis dėmesys skiriamas vaikų ugdymui, nes, kaip sako pašnekovė, „jie jau nuo mažens tai priima kaip kasdienybę ir net pamoko savo tėvus.“
Atliekų kelią nuo surinkimo iki perdirbimo pristato Utenos regiono atliekų tvarkymo centro aikštelių eksploatavimo inžinierius Darius Linkevičius. Jo teigimu, pagrindinė problema – ne piktybiškumas, o žinių trūkumas: „Klaidos dažniausiai būna iš nežinojimo.“
Jis pabrėžia, kad rūšiavimas reikalauja paprastų, bet svarbių taisyklių laikymosi: „Jeigu pakuotės yra metamos, jos turi būti švarios – be maisto likučių ar kitų priemaišų.“
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Tačiau kartu jis džiaugiasi augančiu sąmoningumu: „Norime pasidžiaugti, kad didėja gyventojų srautai dalijimosi stotelėse – žmonės atveža gerus daiktus ir jie randa naujus šeimininkus.“
Taip pat vis labiau populiarėja kompostas iš žaliųjų atliekų, kurį gyventojai aktyviai naudoja.
Tvarumo tema laidoje praplečiama kalbant apie atsakingą vartojimą. „Magy žaislai“ vadovė Sonata Kurmanskė ragina į žaislus žiūrėti atsakingiau:
„Jeigu pritaikysime vaikui žaislą pagal jo amžių ir pomėgius, galėsime išvengti nereikalingo vartojimo – tada nereikės išmesti nei pakuotės, nei paties žaislo.“
Ji akcentuoja ir tėvų vaidmenį: „Prieš perkant svarbu susitarti su vaiku, ko ieškome ir koks yra biudžetas – tai irgi yra tvarumas.“
Pasak jos, itin svarbu suteikti daiktams antrą gyvenimą: „Žaislas gali gyventi kitą gyvenimą su kitu vaiku – nereikia, kad jis liktų nenaudojamas.“
Laidoje nuolat primenama ir tinkamo rūšiavimo svarba – iniciatyva „Žaliasis taškas“ kviečia gyventojus nemesti pakuočių į mišrių atliekų konteinerius ir atsakingai rūšiuoti kasdienes atliekas.
„Švarūs miestai“ kviečia žiūrovus laidą žiūrėti šeštadienį 11 val. per Lietuvos ryto televiziją, o jos įrašą rasti portale Lrytas ir „YouTube“ platformoje.
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