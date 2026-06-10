Įspėja, ko nepamiršti jau dabar ir kokie pokyčiai dar laukia: dalies vienkartinių produktų greitai neberasite

Kaip teigia aplinkosaugos ekspertė, gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“ atstovė Dalia Gedgaudienė, vasaros metu ženkliai išauga vienkartinių pakuočių ir plastikinių indų naudojimas – ypač kurortuose, paplūdimiuose, festivaliuose ir lauko kavinėse.
„Dėl to didžiausias dėmesys skiriamas toms vietoms, kuriose susidaro daugiausia atliekų ir kurios daro didžiausią poveikį aplinkai. Vasaros sezonu labai svarbūs tampa ne tik verslų sprendimai, bet ir pačių gyventojų įpročiai“, – sako D. Gedgaudienė.
Už vienkartinius indus taikomas mokestis
Pasidalijo, kaip gimė Lietuvos verslo istorijos: keliami reikalavimai nėra pertekliniai
Pagal Lietuvoje jau galiojančią tvarką, viešojo maitinimo vietoms draudžiama vartotojams neatlygintinai dalyti vienkartinius plastikinius gaminius, kurie vietoje užpildomi maistu ar gėrimais. Tai reiškia, kad kavinėse, restoranuose, paplūdimių baruose ar festivalių prekybos vietose tokie gaminiai nebegali būti dalijami nemokamai.
Be to, masiniuose renginiuose ir paplūdimiuose taikomi dar griežtesni ribojimai – čia draudžiama ne tik neatlygintinai dalyti, bet ir parduoti būtent vienkartinę plastikinę maisto tarą ar gėrimų indelius.
„Pagrindinis tikslas – mažinti plastiko kiekį aplinkoje ir skatinti tiek verslą, tiek vartotojus rinktis daugkartinius arba alternatyvius sprendimus be plastiko“, – aiškina ekspertė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad reikalavimai taikomi ne tik plastikiniams puodeliams ar maisto dėžutėms. Jie apima ir plastikinius maišelius, gėrimų tarą, dangtelius, įvairias maisto pakuotes bei kitus vienkartinius gaminius.
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Viešojo maitinimo vietos turi siūlyti alternatyvas
Galiojantys reikalavimai numato, kad viešojo maitinimo vietos turi pateikti alternatyvas plastikinei tarai – daugkartines pakuotes, stalo indus arba vienkartines pakuotes, kurių sudėtyje nėra plastiko.
Pasak D. Gedgaudienės, tai aktualu ne tik verslams, bet ir patiems poilsiautojams.
„Požiūris į vienkartinį plastiką keičiasi – jis vis rečiau laikomas savaime suprantamu pasirinkimu. Tvaresni sprendimai po truputį tampa kasdieniu standartu“, – sako ji.
Dėl to gyventojai taip pat raginami dažniau naudoti savo atsineštą tarą. Viešojo maitinimo vietos privalo pateikti informaciją, kokiomis sąlygomis galima pripildyti kliento atsineštą pakuotę, laikantis higienos ir saugos reikalavimų.
Pokyčiai nesustos – laukia dar griežtesni reikalavimai
Pasak D. Gedgaudienės, dabartiniai ribojimai yra tik platesnių pokyčių pradžia. Dar 2024 metų gruodį Europos Sąjungos (ES) Taryba priėmė naują Pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentą, kuris nuo 2026 metų rugpjūčio 12 dienos bus pradėtas taikyti visose ES valstybėse.
Naujasis reglamentas pakeis iki šiol galiojusią direktyvą ir nustatys bendras pakuočių taisykles visoje ES rinkoje.
„Europa juda labai aiškia kryptimi – siekiama ne tik mažinti vienkartinio plastiko naudojimą, bet ir iš esmės keisti pačią pakuočių sistemą: nuo gamybos iki perdirbimo ir pakartotinio naudojimo“, – sako ekspertė.
Pagal reglamentą ribojamos tam tikros pavojingos cheminės medžiagos maisto pakuotėse, įskaitant PFAS medžiagas. Taip pat bus keliami griežtesni reikalavimai pakuočių perdirbimui, antrinių žaliavų naudojimui bei ženklinimui.
Nuo 2030 metų ES rinkai nebebus galima tiekti pakuočių, kurios neatitiks nustatytų perdirbimo kriterijų. Taip pat atsiras privalomi tam tikrų sektorių transporto pakuočių pakartotinio naudojimo tikslai.
Be to, dalis įprastų vienkartinių pakuočių apskritai bus draudžiamos – pavyzdžiui, mažos viešbučių higienos priemonių pakuotės ar vienkartinės padažų, cukraus bei kavos priedų pakuotės maitinimo įstaigose.
„Verslams tai reiškia, kad tvarumo klausimai nebebus laikini ar rekomendaciniai. Jie tampa ilgalaike kryptimi, prie kurios anksčiau ar vėliau teks prisitaikyti visiems rinkos dalyviams“, – pažymi D. Gedgaudienė.
Už pažeidimus gali grėsti baudos
Verslams, kurie nesilaiko galiojančių reikalavimų, gali grėsti reikšmingos finansinės sankcijos.
Už vienkartinių plastikinių gaminių apskaitos nevykdymą numatytos baudos nuo 1400 iki 3000 eurų, o už draudžiamą plastikinių maišelių dalijimą – nuo 1000 iki 3000 eurų.
„Tvarumas šiandien jau nebėra vien reputacijos klausimas. Tai tampa kasdienio veikimo standartu tiek verslui, tiek vartotojams. Ir kuo greičiau prie to prisitaikysime, tuo natūraliau tai taps mūsų kasdienio vartojimo dalimi“, – sako ji.
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