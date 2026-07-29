Vyriausybė: poligonų plėtros poveikis gamtai turės būti kompensuojamas kitose teritorijose

Pasak Aplinkos ministerijos parengto projekto, rengiant poligonų teritorijas ir statant jiems reikalingus statinius bei įrenginius būtų siekiama kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Tais atvejais, kai jo išvengti nepavyktų, prarastos gamtinės vertybės turėtų būti atkuriamos lygiaverčiai ir per kuo trumpesnį laiką.
Teigiama, jog kompensacinės priemonės apims naujų lygiaverčių saugomų teritorijų steigimą, už poligono ribų esančių saugomų teritorijų ribų keitimą, jų apsaugos režimo stiprinimą ar saugomų rūšių atkūrimo priemones.
Sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į stebėsenos, mokslinių tyrimų ir kitus duomenis apie gamtos vertybių būklę.
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Numatoma, kad projektus įgyvendinanti institucija – ja paskirta Susisiekimo ministerija – dėl planuojamų statinių ar įrenginių vietos, kai jie patenka į saugomą teritoriją ar saugomų rūšių augavietę bei radavietę, turės konsultuotis su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba (VSTT).
Tarnyba teiks rekomendacijas dėl poveikio aplinkai vengimo, mažinimo ar kompensavimo, o Susisiekimo ministerija turės jas įvertinti ir į jas atsižvelgti tiek, kiek tai suderinama su poligonų veiklos tikslais.
Taip pat numatoma kartu su VSTT stebėti poligono teritorijoje esančių saugomų teritorijų ir saugomų rūšių augaviečių bei radaviečių būklę. Jei dėl poligono įkūrimo, karinės infrastruktūros statybos ar karinių mokymų neigiamo poveikio išvengti nepavyktų, jis turėtų būti kompensuojamas lygiavertėmis gamtos apsaugos priemonėmis.
Naujos saugomos teritorijos ar jų ribų pakeitimai būtų atliekami laikantis teritorijų planavimo procedūrų, užtikrinant ir visuomenės galimybę dalyvauti šiame procese.
Projektas siejamas su Vyriausybės programos nuostatomis stiprinti Lietuvos kariuomenės pasirengimą valstybės gynybai, didinti jos pajėgumus, plėtoti karinę infrastruktūrą ir steigti naują poligoną, skirtą brigados dydžio vieneto mokymams bei pratyboms.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Šių metų balandį Seimas pritarė teisės aktų projektams dėl poligono steigimo Kapčiamiestyje.
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