„Voverės zombės“ šokiruoja gyventojus – amerikiečiai vėl stebi gyvūnus su neaiškiomis ataugomis

Remiantis „The Daily Mail“ atlikta socialinės žiniasklaidos pranešimų analize, pastaraisiais mėnesiais Meino valstijoje ir kai kuriose Kanados dalyse buvo pastebėtos pilkosios voverės, padengtos išsipūtusiais, beplaukiais augliais.
Internautai stebėjosi graužikių „zombių“ išvaizda, tačiau laukinės gamtos ekspertai teigė, kad į karpas panašūs pakitimai atitinka voverių fibromatozės ligą.
Virusas priklauso Poxviridae šeimos Leporipoxvirus genčiai, tai pačiai grupei, kuriai priklauso ir miksomos virusas, sukeliantis triušių miksomatozę.
Šis virusas dažnai painiojamas su voverių raupais, kuriuos sukelia kitas virusas, nekenksmingas pilkosioms voverėms, tačiau jis gali būti mirtinas Jungtinėje Karalystėje gyvenančioms raudonosioms voverėms.
Pasak „Mail“, ekspertai dar nepatvirtino, ar nauji pastebėti atvejai yra fibromatozės, ar voverių raupų atvejai, nors manoma, kad pastarieji mažiau tikėtini JAV.
Nors voverių fibromatozė gali atrodyti bauginančiai, tai dažna, paprastai nemirtina odos liga.
Virusas plinta per tiesioginį sveikų voverių kontaktą su užsikrėtusių voverių pažeidimais ar seilėmis – dažnai prie šėrimo stalų ir įkandus vabzdžiams, pavyzdžiui, uodams ir blusoms.
Liga gali pasireikšti bet kurioje gyvūno kūno vietoje, tačiau dažniausiai ji pasireiškia ant veido ir galūnių. Išaugos paprastai savaime išnyksta per kelias savaites ar mėnesius.
Shevenell Webb, Meino valstijos Vidaus vandenų žvejybos ir laukinės gamtos departamento specialistas, „Bangor Daily News“ sakė, kad gyventojai, susidūrę su „voverėmis zombiais“, neturi ko baimintis, nes manoma, kad nei voverių fibromatozė, nei voverių raupai nėra užkrečiami žmonėms, naminiams gyvūnams ar paukščiams.
Palikti voveres ramybėje yra geriausias sprendimas, teigė S.Webb, pažymėdamas, kad dažniausiai šie gyvūnai „tiesiog labai negražiai atrodo“.