Tokį vaizdą išvydę lenkai trynė akis: galvojo, kad vaidenasi

Nufilmuota, kaip gyvūnas šokinėja tamsiu keliu, apšviestas tik automobilių priekinių žibintų, skelbia fakt.pl.
Įrašą padarė Rafałas, kuris netyčia aptiko gyvūną Garlica Murowana gyvenvietėje.
„Maniau, kad man haliucinacijos, bet tai tikrai buvo kengūra!“ – rašė jis.
Gyvūnas dvi dienas klajojo po Krokuvos apylinkes, kol galiausiai rugsėjo 17 d. apie 17 val. buvo sugautas Złota Jesieni gyvenamajame kvartale ir grąžintas šeimininkui.
Visgi iki to egzotinio gyvūno pasirodymas sukėlė tikrą audrą socialiniuose tinkluose.
Gyventojai vienas po kito dalinosi pranešimais apie vis kitoje vietoje pastebėtą gyvūną.
„Ji šokinėjo kaip beprotė, tiesiai per kelią“, – komentavo vienas liudininkas.
Kai kurie gyventojai įtarė, kad kengūra atkeliavo iš agroturizmo ūkio Maszycuose, Skalos valsčiuje. Pranešama, kad gyvūnas išties ten gyvena ir, anot vietos interneto vartotojų, tai ne pirmas kartas, kai jis pasprunka.
Visgi kol kas oficialiai nepatvirtinta, ar šis individas buvo būtent tas, kuris susirengė ekskursijas po miestą.