Nevėžyje rasta negyva gulbė žuvo nuo paukščių gripo: įspėja būti atsargius

Pastebėjo praeiviai
Spalio 24-osios rytą Nevėžio upėje, ties Josvainių gatve, praeiviai pastebėjo plūduriuojančią negyvą gulbę. Apie radinį buvo informuota VMVT, kuri pasitelkė Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalbą. Ugniagesiai gelbėtojai ištraukė paukštį iš maždaug keturių metrų atstumo nuo kranto ir perdavė jį specialistams.
Iš paukščio gaišenos buvo paimtas mėginys tyrimams, o spalio 30 dieną gauti rezultatai patvirtino blogiausias prognozes – gulbė nugaišo nuo paukščių gripo.
Reaguodama į patvirtintą ligos židinį, VMVT įvykio vietoje pastatė informacinius ženklus, įspėjančius gyventojus apie pavojų ir primenančius būtinybę laikytis biosaugos reikalavimų.
Ką reikia žinoti apie paukščių gripą?
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad paukščių gripas – tai paukščių liga, tačiau jos virusai nuolat kinta ir gali tapti pavojingi žmonėms. Virusas plinta per artimą kontaktą su sergančiais paukščiais arba per užkrėstą aplinką – išmatas, vandenį, apkrėstus daiktus.
Nors šiuo metu nėra įrodymų, kad šis virusas galėtų būti perduodamas nuo žmogaus žmogui, didėjant protrūkiams tarp paukščių, auga ir viruso mutacijų bei pandemijos grėsmė.
Specialistai ragina gyventojus būti itin budrius ir laikytis šių taisyklių: – Venkite bet kokio sąlyčio. Griežtai draudžiama liesti nugaišusius ar akivaizdžiai sergančius, leisgyvius laukinius paukščius. Venkite tiesioginio kontakto ir su sveikais laukiniais paukščiais, ypač vandenų.
– Nelesinkite paukščių. Tai skatina jų būriavimąsi ir didina ligų plitimo riziką. Laikykitės higienos. Jei kontaktas su paukščiais ar jų aplinka neišvengiamas, būtina mūvėti pirštines, o po to kruopščiai nusiplauti rankas su muilu ir šiltu vandeniu.
– Saugiai ruoškite maistą. Valgykite tik gerai išvirusią ar iškeptą paukštieną, nes aukšta temperatūra sunaikina virusą. Mėsai pjaustyti naudokite atskiras lenteles ir įrankius.
Pastebėję nugaišusį ar sergantį paukštį – nelieskite jo!
Nedelsdami praneškite Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba el. paštu info@vmvt.lt.