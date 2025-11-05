Japonija nebežino, ko griebtis: kovai su meškomis pasitelks kariuomenę

Nuo balandžio Japonijoje per daugiau kaip 100 lokių atakų mirtinai sudraskyta 12 žmonių, du trečdaliai jų – Akitos prefektūroje. Institucijų Akitoje duomenimis, pastebėtų lokių skaičius šiemet išaugo šešis kartus iki daugiau kaip 8 tūkst.
„Žmonės mieste kiekvieną dieną jaučia pavojų“, – sakė Kazuno miesto Akitos prefektūroje meras Shinjis Sasamotas.
Gyventojai raginami vengti miškų, sutemus likti namuose ir su savimi nešiotis varpelius, kad atbaidytų lokius. Kariai padės transportuoti, statyti ir tikrinti spąstus. Tačiau gyvūnus žudys medžiotojai.
Azijos juodieji lokiai, kurie paplitę didžiojoje šalies dalyje, gali sverti iki 130 kg. Šiaurinėje Hokaido saloje sutinkamų rudųjų lokių svoris gali siekti iki 400 kg.
Žmonių ir lokių susidūrimų daugėja dėl augančios populiacijos, klimato kaitos sukeltų pokyčių natūraliose maisto grandinėse ir kaimiškų vietovių gyventojų mažėjimo.
Praėjusiomis savaitėmis lokiai užpuolė pirkėjus viename prekybos centre, turistus autobusų stotelėje ir sudraskė darbininką terminėje maudykloje.
Jau rugsėjį buvo sušvelnintas ginklų įstatymas, kad medžiotojai galėtų paprasčiau nušauti lokius miestų teritorijose.
JaponijameškosKariuomenė
