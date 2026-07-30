Smalsi lapė – neįtikėtinuose spąstuose: tokio iškvietimo ugniagesiai dar nebuvo gavę

Į tokį iškvietimą, kokio sulaukta trečiadienio vakarą, jiems greičiausiai vykti dar nebuvo tekę.
Gyvūno galva įstrigo stiklainyje 18.45 val. Juodkaimių kaimo gyventojai ugniagesiams pranešė apie laukinį gyvūną, kuris, ieškodamas ėdesio, pateko į bėdą.
Žmonės pastebėjo prie vietos baldų įmonės lakstančią lapę, kuri buvo įkišusi galvą į stiklainį ir niekaip negalėjo ištraukti.
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Ugniagesiai ir žvėjai sugavo nelaimėlę, atsargiai sudaužė jai ant galvos buvusį stiklainį ir gyvūną saugiai paleido į laisvę. Kaip pranešama, lapė nesusižalojo.