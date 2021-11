„Ne paslaptis, kad vis dar atsiranda savivaliautojų, prieš šventes nesibodinčių gvelbti eglučių iš svetimo miško. Taigi akcijos „Miškas“ tikslas – užkardyti šią neteisėtą veiką“, – sako Aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės departamento Klaipėdos miškų kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Stripeikienė.

Vykdant šią akciją, tradiciškai organizuojamą gruodį, stengiamasi daugiau pasivažinėti šalia jaunuolynų, stabdomos ir tikrinamos transporto priemonės. Jei randama nukirstų eglučių, prašoma paaiškinti, iš kur jos. Taip pat turgavietėse ir lauko prekyvietėse, kur prekiaujama Kalėdų eglutėmis, tikrinamas šių medelių įsigijimo teisėtumas.

„Miškas“ ir skirta būtent tam, kad išguitume vagišius iš miško, kad jie nenaikintų miško želdinių ir nežalotų medelių. Būna atvejų, kai nukertama gražiausia dalis – viršūnė, o apačia paliekama. Toks medelis dažniausiai žūsta, daroma žala miškui. Pasitaiko ir tokių, kurie sugalvoja prieš šventes pasipelnyti vogdami eglutes iš valstybinių ir privačių miškų“, – atkreipia dėmesį K. Stripeikienė.

Kita vertus, priduria aplinkosaugininkė, svarbiausias pareigūnų tikslas – užbėgti pažeidimams už akių, o ne bausti. Todėl, ypač laukiant švenčių, smagu, kai sustabdžius automobilį paaiškėja, kad eglutė įsigyta teisėtai.

„Kolega pasakojo, kad vienais metais, per reidą pastebėjus įtartiną automobiliuką, teko nuvažiuoti iki menamo pažeidėjo namų. Tada paaiškėjo, kad eglutė automobilyje tikrai buvo, tik nukirsta savame miške (įstatymai to nedraudžia, nes jaunuolynams iki 20 metų leidimai kirtimams nereikalingi). Kadangi eglutės namuose laukė penki nedideli vaikiukai, pareigūnams teliko palinkėti šeimai gražių švenčių. Taigi atvejai, kai tikrindami pažeidimų nenustatome, mus tik džiugina“, – sako K. Stripeikienė.

Dar viena kasmetinė miškininkų akcija – „Apvaliosios medienos gabenimas“. Jos tikslas – patikrinti, ar miško savininkai, gabendami medieną, laikosi Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo nuostatų.

„Ši akcija organizuojama, nes pasitaiko atvejų, kai privačių miškų savininkai, stokodami informacijos, nesilaiko minėto aprašo reikalavimų ir, gabendami medieną, neturi visų reikiamų dokumentų“, – pastebi aplinkosaugininkė.

Taigi, primena ji, fiziniai privačių miškų savininkai, gabendami medieną, privalo turėti:

medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), kai apvalioji mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti leidimai kirsti mišką yra privalomi;

medienos gabenimo lapą, nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kai apvalioji mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti leidimai kirsti mišką yra neprivalomi.

„Kai medieną gabena Valstybinės miškų urėdijos atstovai arba juridiniai privačių miškų savininkai, nesklandumų kyla mažiau, nes jie medieną gabena nuolat ir tvarkos yra aiškios. Dėl gabenimo dokumentų problemų dažniausiai kyla fiziniams asmenims, nes jie tai daro retai, ir reikalavimai pasimiršta“, – sako K. Stripeikienė.

Be to, aplinkosaugininkai, ir vykdydami akcijas, ir per įprastus reidus, niekada nesikoncentruoja tik į viena, pabrėžia Miškų kontrolės departamento pareigūnė. Paprastas pavyzdys – važiuodami tikrinti pranešimo apie atliekas, aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, tarkim, į kirtimus.

„Kartu noriu pabrėžti, kad labai vertiname mišką mylinčių žmonių pagalbą – jų pranešimai padeda ir užkardyti pažeidimus, ir išaiškinti pažeidėjus. Todėl, pamačius šiukšlintojus, įtarus miško vagystę ar kitą pažeidimą, visada prašom pafotografuoti ar pafilmuoti ir pranešti paskambinkite Skubiosios pagalbos telefonu 112 ar AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu 8 52 73 2995. Taip pat turimą informaciją ir medžiagą galima siųsti el. paštu info@aad.am.lt“, – sako K. Stripeikienė.