Už savavališkai nukirstą medį gali tekti susimokėti ir po 5-erių metų: primena medžių kirtimo taisykles

Negavus savivaldybės leidimo ir nukirtus netgi nuosavoje žemėje augantį beržą, klevą ar uosį bei kitą saugotiną medį, gresia piniginės papurtymas.

Dėl daugelio medžių kirtimo reikalingas leidimas

Kuriuos medžius reikia saugoti ir neleisti kirsti be leidimo, numatyta Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėse pagal teritoriją, kurioje jie auga, medžio rūšį bei kamieno skersmenį. Pavyzdžiui, prie saugotinų ir vertingų medžių priskirti privačioje žemėje augantys didesnio nei 30 cm skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai ir pušys.

Miestų ir miestelių gatvėse, valstybinėje bei savivaldybių žemėje saugotinų medžių, dėl kurių galite turėti problemų, dar daugiau – tai didesnio nei 12 cm skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės…

Tai dar ne visos saugotinų medžių kategorijos. Dėl sodo vaismedžių genėjimo bei kirtimo kreiptis į savivaldybę nereikia, tačiau, pasak Želdynų ir želdinių komisijos pirmininkės Valentinos Grinienės, dėl bet kokių medžių kirtimo, jei kyla klausimų, reikia kreiptis į seniūniją ar savivaldybę, kur konkrečiu atveju bus paaiškinta, ką reikia daryti.

Medžiai brangiai kainuoja

Komisijos pirmininkė pažymėjo, kad be leidimo nukirtus medį, susimokėti gali pareikalauti tiek policija, tiek savivaldybė, tiek Aplinkos apsaugos agentūra. Želdynų ir želdinių komisija dėl savavališko medžio nukirtimo prašo sumokėti medžio atkuriamąją vertę atitinkančią sumą. Jos dydis priklauso nuo to, kur tas medis auga, koks ir kokio skersmens tai yra medis.

Pavyzdžiui, už 50 cm skersmens uosio prie namų mieste nukirtimą gali tekti mokėti po 18 eurų už centimetrą. Jeigu būtų nustatyta, kad nukirstas medis buvo visiškai sveikas, už jo sunaikinimą gali tekti mokėti apie 800 eurų.

Pasak V.Grinienės, įvertinusi medžio būklę, komisija apskaičiuoja mokėtiną sumą, kuri gali būti sumažinta nuo 25 procentų iki 100 procentų, tačiau be žalos piniginei išsisukti nepavyks – mokėti medžio atkuriamąją vertę pagal nustatytą formulę reikėtų bet kokiu atveju, nebent būtų išsiaiškinta, kad nukirstas medis buvo labai prastos būklės.

Kaip sako komisijos pirmininkė, kiekviena situacija vertinama atskirai. Be to, verta paminėti ir tai, kad vos gavusi gyventojo prašymą, komisija nepuola paknopstomis jo tenkinti – leidimas išduodamas per 30 dienų. Bet ir gavus leidimą, imtis kirvio dar anksti – tik po 20 dienų nuo leidimo išdavimo galima kirsti.

Aišku, yra ir išimčių dėl prastos būklės medžių skubaus kirtimo. Per tris dienas nuo leidimo išdavimo įdedamas pranešimas internetiniame tinklalapyje. Pasak V.Grinienės, daugiausiai už nukirstą medį gyventojams teko susimokėti apie 1500 eurų medžio atkuriamosios vertės į savivaldybės biudžetą.

Pažeidimų nedaug

Paklausėme Želdynų ir želdinių komisijos pirmininkės Valentinos Grinienės, ar pažeidimai dėl medžių kirtimo nustatomi dažnai. Pasak V. Grinienės, dėl medžių kirtimo be leidimo gyventojus dažniausiai paskundžia jų kaimynai.

Komisijos pirmininkė informavo, kad per 2020 metus nustatytas vienas pažeidimas, o šiais metais iki 2021 metų lapkričio 1 d. pažeidimų nenustatyta. „Žmonės vis darosi sąmoningesni, kreipiasi ir, gavę leidimą, tvarkosi,“ – įvertino V.Grinienė. Deja, gali būti, kad ne apie visus atvejus pranešama.

Be leidimo kirsdamas medį gyventojas bet kokiu atveju rizikuoja, kad atsakingos institucijos apie šį faktą sužinos ir pasiūlys susimokėti. Administracinė atsakomybė taikoma iki 2 metų po veikos įvykdymo, o civilinis ieškinys atlyginti žalą gamtai gali būti pateiktas per 5 metus po veikos įvykdymo.

Beje, Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėse yra nustatyti reikalavimai ne tik dėl medžių kirtimo. Nurodyta ir tai, kad želdynuose draudžiama skinti lapus, žiedus, vaisius, mindžioti gėlynus, tam nepritaikytas vejas, važinėti dviračiais, jei nėra nurodytų arba įrengtų dviračių takų, leisti sulą, deginti atliekas, lapus, šakas…

Dėl tokių pažeidimų į komisiją esą kreiptasi nebuvo. Atsakingam žmogui ir taip turėtų būti aišku, kad skabyti medžių lapų bei mindžioti gėlynų viešosiose erdvėse negalima, kaip ir kapoti ne savo sodintų medžių, bet, deja, gyvenime nutinka visaip.

Norintys kirsti leidimą medžio kirtimui arba pranešti apie pavojingą medį turi kreiptis į Radviliškio miesto seniūnijos inžinierę apželdintoją Ritą Mankutę telefonu (8 422) 53 386 arba elektroniniu paštu rita.mankute@radviliskis.lt bei Radviliškio rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių komisijos pirmininkę Valentiną Grinienę telefonu (8 422) 69 112 arba elektroniniu paštu valentina.griniene@radviliskis.lt

Kitų seniūnijų gyventojai gali kreiptis arba į Radviliškio rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių komisijos pirmininkę Valentiną Grinienę, arba į savo gyvenamosios seniūnijos seniūnus.