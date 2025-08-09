Nuo ankstyvo ryto iki sutemų žmonės klajoja po miškus ieškodami baravykų, voveraičių ar lepšių, o grįžę į namus skuba parodyti savo pilnus krepšius grybų internautams.
Vieni giriasi rekordiniu radiniu, kiti dalijasi patarimais, kur geriausia ieškoti, kaip atpažinti nuodingas rūšis ar kaip pasigaminti gardžiausią grybienę. Neapsieinama ir be draugiškų diskusijų, o kartais ir linksmų ginčų dėl to, ar verta atskleisti tikslias vietas, kur grybų daugiausiai.
Tarp pasidalintų nuotraukų galima išvysti ne tik krepšius pilnus grybų, bet ir miško peizažus, atrastus dar nematytus gyvūnus ir gamtos stichijų išverstus medžius.
„Facebook“ grupėje „Grybautojai“ žmonės ne tik dalinasi savo laimikių nuotraukomis, tačiau ir klausia ar dalinasi savais patarimais.
Štai Kėdainių r. grybavęs Algimantas pasidalino pirmųjų grybų nuotraukomis, tačiau teigė, kad dauguma grybų su „kirmėliukais“.
O Giedrius K. prašė bendraminčių patarimo, kaip kaimynui paaiškinti, jog jo surasti grybai nėra baravykai.
„Pagrybavo kaimynas grybų. Kaip jam paaiškinti, kad čia ne baravykai. Koks tikslus šių grybų pavadinimas? Ir išvis, ar nenusitrūčins seniukas?“, – grupėje klausė vyras.
Komentatoriai įspėjo, jog kaimynas būtų atidus, nes užfiksuotuose grybuose pastebėjo ir ne vieną kirmėlę.
Jura D. savo įraše džiaugėsi, kad Pirčiupių miškas jau pasiruošęs ir kvietė žmones savaitgalį užsukti.
„Pirčiupių miškas pasiruošęs ... Galit važiuoti savaitgali. P.S.: voveraičių „kilimai“ – nerinkau“, – rašė jis ir pasidalino savo užfiksuotomis nuotraukomis.
Egidijus B. grybaves Krekenavoje nors ir džiaugėsi, kad grybai jau kur kas sveikesni, tačiau teigė, kad vis tiek jų nemažai teko palikti miške.
„Baravykai jau gerokai sveikesni. Tiesa teko nemažai ir miške palikti“, – rašė vyras.
Anykščiuose grybavęs Deividas taip pat teigė, jog laiką miške praleido labai smagiai, bet pastebėjo, kad miške labai daug grybautojų.
„Anykščiai 2025.08.07 smagiai praleistas,laikas miške ...labai daug ir grybautojų...“, – rašė Deividas.
O štai Telšių r. grybavusi Asta užfiksavusi grybus teigė, kad tai yra tikra „Telšių rajono pasaka“
Lilovatė pasidalijo milžiniško baravyko, kurį rado Suvalkijoje, Jūrės miestelio miškuose, rugpjūčio 8 d. nuotrauka.
„Baravyko galvos diametras – 25 centimetrai. Deja, bet sukirmijęs“, – sakė moteris.
Portalas Lrytas kviečia pasidalinti savo grybavimo nuotraukomis ir trumpomis istorijomis – įdomiausius radinius būtinai parodysime ir kitiems skaitytojams!
Tai padaryti galite el. paštu budintis@lrytas.lt arba mūsų „Facebook“ paskyroje.