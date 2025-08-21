Artūras vienoje vietoje aptiko tai, ko kito nerastų net ieškodami: šie grybai itin reti

„Rugpjūčio viduryje Veisiejų apylinkėse vienoje vietoje buvo rasta keletas retų ir saugomų grybų. Šakotasis sėdis (Dendropolyporus umbellatus) paprastai auga vasarą, net ir sausringais metais. Tačiau vaisiakūniai greitai supūna.
Rečiausias radinys buvo didysis kuokas (Gomphus clavatus). Žinoma tik keletas vietų, kur auga ši griežtai saugoma grybų rūšis.
Netoliese radome piengrybį jautakį (Lactarius volemus), auksaviršę ūmėdę (Russula aurea) ir citrininį piengrybį (Lactarius citriolens), kuris nėra retas šiuose rajonuose, tačiau yra reiklus buveinei grybas“, – ypatingus radinius vardijo mikologų draugija.
Anot specialistų, visi šie grybai auga eglynuose su lapuočių priemaiša ir mėgsta kalkingą dirvožemį.
Be to, netoliese, tarp pušų ir lapuočių, pavyko rasti ir dar vieną į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktą rūšį - krūvelę trispalvių meškabudžių (Leucopaxillus tricolor).
Visus šiuos grybus aptiko ir Lietuvos mikologų draugijai parodė vietos gyventojas, menininkas Artūras Janickas, kuris domisi ir gamta bei grybais.
