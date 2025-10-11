Įspėja – šis grybas pražudyti gali vos per 48 valandas: apsinuodijimo pasekmės gali likti visam gyvenimui

Iki šiol ne visi grybautojai žiūri, ką jie deda į savo krepšelį miškuose – nuo nuodingų grybų kasmet miršta žmonės.
Vieni pavojingiausių ir nuodingiausių grybų, augančių Lietuvos miškuose, yra žaliosios musmirės. Juos nesunku sumaišyti su valgomų grybų rūšimis – ūmėdėmis bei vadinamaisiais kalpokais.
Apsinuodijus žaliąja musmire, žmogus gali mirti per 48 valandas. Daug kas priklauso nuo sveikatos būklės – įgimtų fermentų trūkumo, skrandžio bei kepenų veiklos.
„Šeimoje apsinuodijus bent vienam nariui, likusiems taip pat reikėtų kuo skubiau kreiptis į medikus“, – sako pašnekovė.
Žmonės apsinuodija ir kita rūšies grybais – žvynabudėlėmis. Šios, pasak mikologų, yra labai panašios į valgomas, bet kiek didesnes žvynabudes.
Geriausiai žmonėms pažįstama raudonoji musmirė savo nuodingumu neprilygsta žaliajai, nuo jos nemirštama.
Pasekmės – visam gyvenimui
Apsinuodijęs grybais žmogus pajunta įprastus tokio negalavimo simptomus – skausmą skrandžio srityje, pykinimą. Nuo musmirių sutrinka regėjimas, dvejinasi akyse.
Užvalgius grybų ir pasijutus prastai, reikėtų kuo skubiau kreiptis į toksikologus, kad šie išvalytų organizmą.
Vienas sunkiausių dalykų medikams yra tai, jog būtina nustatyti, kokie grybai buvo valgomi. Nuo to veiksnių priklauso, koks gydymo pobūdis bus taikomas pacientui.
Jei medikams vis tik pavyksta išgelbėti žmogų, apsinuodijusį mirtinais grybais, yra maža vilties, jog jis nejaus pasekmių. Nuodai pažeidžia vidaus organus.
Būtina tinkamai paruošti
Mikologijų teigimu, galima apsinuodyti net ir tais grybais, kurie yra valgomi, tačiau netinkamai paruošti.
Grybų nederėtų valgyti tada, kai šie buvo perlaikyti, t.y. surinkti, bet neišvirti. Taip pat negalima valgyti grybų, kurie yra pašalę, konservuoti be acto, be druskos, nepakankamai iškaitinti.
Grybuose, netinkamai paruoštuose žiemai, gali atsirasti bakterijų, kurios kenkia žmogaus organizmui.
Specialistų teigimu, sunku pasakyti, kiek iš viso yra valgomų grybų rūšių.
Jų yra daug. Tačiau žmonėms patarčiau galvoti, kad jų yra tiek, kiek jie pažįsta. Nereikėtų ragauti nežinomų, kieno nors rekomenduotų grybų, nes galite labai suklysti.
Mikologų teigimu, Lietuvoje vasaros pabaigoje prasidėjęs grybų sezonas trunka iki spalio vidurio, tačiau grybautojams vertėtų atsižvelgti į klimatą.
Grybams palankiausias drėgnas, šiltas oras.
Grybus reikėtų valgyti su saiku, nes tai yra sunkiai virškinamas maistas. Jais mėgautis turėtų tik sveiko skrandžio bei kepenų savininkai, o privengti – mažamečiai vaikai.
Menka maistinė vertė
Grybai vitaminų turi nedaug, tačiau yra turtingi baltymais bei amino rūgštimis, todėl žmonės juos mėgsta daugiau dėl skonio negu dėl maistinės vertės.
Kiekvienoje šalyje labiausiai vertinami skirtingų rūšių grybai.
Pas mus mėgstamiausi baravykai, Vokietijoje – voveraitės. Viskas priklauso nuo šalies tradicijų, patiekalų paruošimo, savito skonio supratimo.
Grybai šiuo metu yra intensyviai tyrinėjami. Kelių rūšių grybai jau yra naudojami medicinoje, pvz. iš juodojo beržo grybo daromi vaistai skrandžio vėžio simptomams palengvinti.
Specialistų teigimu, nereikėtų ragauti nežinomų, kieno nors rekomenduotų grybų
grybasgrybavimasRuduo
Rodyti daugiau žymių