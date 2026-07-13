I. Andriulaitytė: palaikyčiau idėją riboti plynuosius kirtimus, jei būtų numatytos kompensacijos

„Kaip ir palaikyčiau šią (riboti plynuosius kirtimus – ELTA) idėją, bet atitinkamai tada reikėtų numatyti ir kompensavimo tvarkas – kad tie, kas susidurs su ribojimais, nenukentėtų. Būtent miško savininkai ir urėdijos“, – pirmadienį LRT televizijoje kalbėjo I. Andriulaitytė.
„Jeigu jau priimsime sprendimą taikyti griežtesnes priemones, tai, be abejo, turi būti numatyta ir sąžininga kompensavimo tvarka“, – užtvirtino būsimoji Aplinkos ministerijos vadovė.
Kaip skelbė ELTA, naujoji Seimo valdančioji koalicija tarp savo prioritetų akcentavo Lietuvos miškų strategijos sukūrimą.
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Valdančiosios daugumos, kurią sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos, sutartyje numatyta didinti Lietuvos miškingumą, skatinti gamtai artimos miškininkystės principus, riboti plynuosius kirtimus saugomose teritorijose ir jautriausiose teritorijose.
Dokumente taip pat nurodoma, kad ketinama „reikšmingai padidinti tvarios miškininkystės apimtis valstybiniuose miškuose“.
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