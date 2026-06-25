Naujausia sinoptikės prognozė: kuri diena bus karščiausia ir kada dar gali palyti

„Dar vienas atmosferos frontas ketvirtadienį Lietuvą pasieks, vėl kiek palaistys, daugiausia dieną. Kol kas mes esame rytinėje, šiaurės rytinėje, vėsesnėje anticiklono dalyje, tad naktys dar bus gaivesnės, dienomis bus šilta, kai kur ir labai šilta.
Nuo penktadienio anticiklonas vis arčiau Baltijos plėsis, lietaus jau nelaukiame, pūs silpnas, nepastovus vėjas, dar šiltesnis oras link Lietuvos plūs. Savaitgalyje ir didesnę kitos savaitės dalį jau ir mus pasieks karštas oras, alinęs beveik visą Europą. Tad keliaudami, poilsiaudami ar besidarbuodami būtinai įvertinkite esamas orų sąlygas.
Orų modeliai vis vėlesniam laikui atideda orų vėsimą – pagal dabartinius duomenis jau tik nuo kito penktadienio kaitra atlėgs. Kitą savaitę kartais mus atgaivins trumpi lietūs su perkūnija“, – rašė E. Latvėnaitė.
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Ketvirtadienį, birželio 25-ąją šiek tiek palis daug kur, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį numatoma 11–14, pajūryje apie 16, dieną 24–28, pajūryje 18–23 laipsniai.
Penktadienį, birželio 26 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 12–15, dieną 24–29 laipsniai, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.
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Šeštadienį, birželio 27 d. be lietaus. Naktį kai kur rūkai nusidrieks, daugiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, rytą ir dieną pietų, pietvakarių 4–8 m/s, rytiniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį bus 11–16 laipsnių, dieną kepins 28–33 laipsnių karštis.
Sekmadienį, birželio 28 d. be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 16–20, dieną kaitra 32–35 laipsnių, pajūryje ir šiaurės vakariniam pakrašty 27–31 laipsnis.
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Pirmadienį, birželio 29-osios naktį be lietaus, popietę jau gali trumpai, su perkūnija palyti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį tropinė šiluma 18–22 laipsnių, dieną kaitra net iki 31–36 laipsnių gali būti.
Antradienį, birželio 30-osios naktį be lietaus, dieną jau trumpai, su trankia perkūnija palis daug kur. Naktį tropinė šiluma 20–24, dieną kaitra 30–35 laipsnių, vakariniam, šiaurės vakariniam pakrašty 24–29 laipsniai.
Trečiadienį, liepos 1 d. protarpiais, su perkūnija kai kur palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 16–21, dieną jau kiek vėsiau 26–31 laipsnis, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 21–25 laipsniai.
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