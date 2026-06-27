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Smogus mirtinai karščio bangai Paryžius imasi griežtų priemonių: įvedė alkoholio draudimą

2026 m. birželio 27 d. 07:50
Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams.
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Policijos prefektas Patrice Faure ribojimus argumentavo didžiuliu karščiu Prancūzijoje. Ligoninės Paryžiaus regione esą dirba visu pajėgumu, nuolat vežami nauji pacientai. Tikslas yra sumažinti krūvį ligoninėms ir gelbėjimo tarnyboms dėl alkoholio sukeltų negalavimų. Prancūzijos ligoninės jau dirba aukščiausiu krizės režimu.
Paryžiuje tvyrant iki 41 laipsnio kaitrai, medikai ir taip rekomenduoja atsisakyti alkoholio – tai didina širdies smūgio riziką, sakė policijos vadas. Jau per muzikos šventę praėjusį sekmadienį alkoholio draudimas Paryžiuje padėjo smarkai sumažinti viešosios tvarkos pažeidimų ir skubios pagalbos atvejų skaičių.
Po virtinės ekstremalaus karščio dienų Prancūzijos sostinės gatvėse karšta kaip krosnyje. Žmonių būstai praktiškai neatvėsta net naktimis. Keliose vietovėse Paryžiaus apylinkėse jau ima trūkti geriamojo vandens. Devynių kaimų Uazos slėnio departamente gyventojams kol kas vanduo tiekiamas plastikiniuose buteliuose, ketvirtadienį pranešė įmonė „Veolia“. Paveikta iš viso apie 8,3 tūkst. žmonių.
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Dėl karščio bangos vandens suvartojimas regione išaugo 30 proc. Dėl to vandentiekio tinklo pajėgumų nebeužteko. Jau per ankstesnius karščio periodus Prancūzijoje ne kartą būta vandens trūkumo, tačiau tai vykdavo veikiau šalies pietuose ir vidurvasarį.
PrancūzijaParyžiusAlkoholis

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