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Ilgasis savaitgalis šiluma nelepins: orai bus permainingi, lietaus sulauks visi

2026 m. liepos 4 d. 06:00
Šeštadienio dieną Lietuva bus ciklono vakarinėje dalyje. Dangų aptrauks nepastovus debesų sluoksnis. Visur trumpai palis, kai kuriose vietovėse pagrūmos perkūnijos. Pūs stiprus šiaurės vakarų, vakarų vėjas. Įdienojus termometrai rodys 17–22 laipsnius.
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Sekmadienio naktį stiprės nedidelis anticiklono gūbrys. Debesys sklaidysis. Trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Papūs stiprokas vakarų, pietvakarių vėjas.
Saulei tekant termometrai rodys 11–16 laipsnių.
Sekmadienio dieną šalį pasieks dar vienas šaltasis atmosferos frontas iš vakarų. Daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur, tikėtina, pagriaudės. Vėjas išliks vakarų, pietvakarių, 8–13 m/sek.

Atslinks lietingų orų banga: stiprės ir vėjo gūsiai

Po vidudienio temperatūra pakils iki 18–23 laipsnių.
Pirmadienį orus dar veiks ciklonas.
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Lietaus debesys išplis į didžiąją šalies dalį, sausiau bus tik šiaurės vakariniame pakraštyje.
Visą parą pūs apysmarkis vakarų, pietvakarių vėjas. Numatoma 10–15 laipsnių temperatūra, dieną sušils iki 19–24 laipsnių.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis.
Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, jo greitis sieks 7–12 m/sek. Naktį oras atvės iki 10–15 laipsnių, dieną sugrįš 18–23 laipsnių šiluma.
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