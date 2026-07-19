„Laukia lietingų ciklonų paradas“: žinoma sinoptikė paskelbė, kaip atrodys visa savaitė

Pasak E. Latvėnaitės, pirmadienį pasieks dar vienas ciklonas, kuris keliaus per Lietuvą – gausaus lietaus galima tikėtis tiek pirmadienį, tiek antradienį. Abi šias dienas pūs skirtingų krypčių ir skirtingo stiprumo vėjai, audringesni – vakariniuose rajonuose ir ypač pajūryje.
E. Latvėnaitė atkreipė dėmesį, kad orų modeliai šiek tiek pavėlino vėjo stiprėjimą – pagal dabartinius duomenis pajūryje šiaurės vakarų vėjas stiprės pirmadienio pavakare, stiprūs gūsiai išliks ir antradienį.
Vėliau ateis dar vienas ciklonas – ramesnis, bet vis dar lietingas.
Kaip gimė legendinis serialas? „Moterys meluoja geriau“ komanda atvėrė užkulisius
Didesnės šilumos iki kito savaitgalio nesulaukiama, tik giedresnėmis dienomis kartais bus keliais laipsniais šilčiau. Kitas savaitgalis turėtų būti šiltesnis, tačiau lietaus vis tiek bus.
Sekmadienis (liepos 19 d.). Naktį palis daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, nakties pradžioje su perkūnija, dieną protarpiais palis, daugiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 14–17 laipsnių, dieną 19–24 laipsniai, šilčiausia kai kur rytiniuose ir pietiniuose rajonuose – iki 26 laipsnių.
Susiję straipsniai
Pirmadienis (liepos 20 d.). Lietus, vietomis gausokas ir su perkūnija, popietę lis daugiausia šiaurės vakariniuose, šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną daugiausia vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, šiauriniuose rajonuose nepastovus 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose popietę gūsiai 15 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 16–18 m/s. Naktį 12–16 laipsnių, vėsiausia vakariniuose rajonuose, dieną 15–20 laipsnių, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose dienos pradžioje 21–24 laipsniai.
Antradienis (liepos 21 d.). Lis daug kur, gausiau dieną ir su perkūnija. Vėjas nepastovių krypčių 7–12 m/s, stipresnis rytiniame ir pietiniame pakraštyje, vakariniuose rajonuose šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje gūsiai 18–22 m/s. Naktį 11–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 16–21 laipsnis.
Trečiadienis (liepos 22 d.). Protarpiais palis, gausiau naktį ir dienos pradžioje. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 11–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 16–19 laipsnių.
Ketvirtadienis (liepos 23 d.). Protarpiais palis, daugiau dieną. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 9–12 laipsnių, pajūryje 13–15 laipsnių, dieną 17–21 laipsnis.
Penktadienis (liepos 24 d.). Protarpiais palis, dieną su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 17–21 laipsnis.
Šeštadienis (liepos 25 d.). Naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus kai kur – daugiausia rytiniuose ir pietiniuose rajonuose – trumpai su perkūnija palis. Vėjas nepastovus, naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 11–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 19–23 laipsniai.
Sekmadienis (liepos 26 d.). Naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus kai kur – daugiausia rytiniuose ir pietiniuose rajonuose – trumpai su perkūnija palis. Vėjas nepastovus, naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 11–13 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 22–24 laipsniai, pajūryje 19–21 laipsnis.