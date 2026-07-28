„Net ir ledėkais pakapos“: žinoma sinoptikė patikslino prognozę

„Nors lietingas ciklonas Floora jau traukiasi, bet mes vis dar esame jo neramioje pietinėje dalyje“, – sako E. Latvėnaitė.
Pasak sinoptikės, nuo trečiadienio iš pietų ir pietvakarių prie Baltijos regiono bei Lietuvos artės anticiklonas vardu Olaf. Kartu su juo į šalį plūs sausesnis, ramesnis ir vis šiltesnis oras iš pietų.
Tiesa, trečiadienio dieną dar gali vietomis silpnai palyti – šiauriau esantis šiltasis atmosferos frontas užkabins Lietuvą, todėl kai kur iš tamsesnių debesų trumpai pasirodys krituliai.
Grįžta šiluma ir saulė: lietaus neturėtų būti
Ketvirtadienis ir penktadienio naktis, anot E. Latvėnaitės, jau turėtų būti sausesni, su silpnu vėju ir dar šiltesni. Tačiau penktadienį orai vėl ims keistis – per Baltiją nuo Skandinavijos pusės slinks ciklono slėnis su šaltuoju ir konverguojančių srautų atmosferos frontais.
„Vėl trankiai, gausokai laistys, net ir ledėkais pakapos“, – perspėja sinoptikė.
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Trečiadienį, liepos 29-osios naktį be lietaus, dieną šiek tiek iš tamsesnio debesėlio kai kur palis. Vėjas vakarų 7–12 m/s, vakare nurims. Naktį 9–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 20–25°C, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, liepos 30 d. be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 13–15°C, šilčiausia pajūryje 16–18°C dieną 23–28°C.
Penktadienį, liepos 31-osios naktį be lietaus, dieną, pradedant vakariniais rajonais, lietaus debesys keliaus į rytus, vietomis gausokai ir su perkūnija laistys, gali kruša kai kur iškristi. Vakare gausiau ir trankiau lis rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį ir dienos pradžioje pietinių, popietę nepastovių krypčių 5–10 m/s, per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–20 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 25–30°C, pietiniuose rajonuose dar iki 31–32°C įkais.
Šeštadienį, rugpjūčio 1-osios naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną lis daug kus, vietomis smarkiai ir su smarkia perkūnija, dieną kai kur galima kruša. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną per perkūniją gūsiai 15–20 m/s. Naktį 15–18°C, dieną 23–27°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 28–30°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 19–22°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 2 d. be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 11–16°C, dieną 20–24°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 3 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–17°C, dieną 21–25°C.
Antradienį, rugpjūčio 4 -osios naktį be lietaus, dieną trumpai, su perkūnija kai kur palis. Vėjas pietryčių 6–11 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 22–26°C, rytiniuose rajonuose 27–29°C, o pietiniuose rajonuose iki 30–31°C vėl įkais.
Orų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnybaVasara
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