Kartu su seniai matytu karščiu – ir audringi orai: skelbia, ko laukti

Trečiadienio dieną lietaus jau bus gerokai mažiau nei praėjusiomis dienomis. Trumpai palis tik kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose.
Pūs vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s vėjas. Aukščiau jau kils ir temperatūra – laukiama 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, tačiau naktį vietomis suboluos rūkas. Vėjas bus silpnas.
Termometrai ketvirtadienio naktį rodys 11–16, o dieną iki 23–28 laipsnių šilumos.
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Penktadienio naktis taip pat bus gana šilta – laukiama 12–17 laipsnių, pūs silpnas pietryčių vėjas.
Visgi penktadienio dieną su karščiu vėl atkeliaus trumpas lietus, kai kur jį palydės perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, 6–11 m/s, tačiau per perkūniją gūsiai gali siekti 15–20 m/s. Nepaisant to, kais iki 27–32, Kuršių nerijoje 24–26 laipsnių šilumos.
Prognozuojama, kad šilti orai laikysis ir savaitgalį.
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