„Gaila, kad trumpam“: po taip lauktos šilumos – smarkios liūtys ir perkūnija

Pasak jos, ketvirtadienį orai trumpam pagerės – iš pietų ir pietvakarių ims plūsti sausesnis, ramesnis bei vis šiltesnis oras.
„Anticiklonas, vardu Olaf, plėsis, gaila, kad trumpam“, – pažymėjo E. Latvėnaitė.
Tačiau ilgai šiais orais džiaugtis neteks – jau penktadienio popietę iš Skandinavijos per Baltiją praslinks ciklono slėnis su atmosferos frontais. „Jau penktadienį įdienojus lietaus su perkūnija gausim, bus vis dar labai šilta, o pietiniuose rajonuose ir karšta“, – prognozavo sinoptikė.
Nepamirškite akinių nuo saulės: laukia gražus ir šiltas ketvirtadienis
Ji įspėjo, kad vakare pietiniuose šalies rajonuose lietus gali sustiprėti, o vietomis neatmetama ir krušos tikimybė.
Penktadienį, liepos 31-osios naktį be lietaus, popietę, pradedant vakariniais rajonais, lietaus debesys keliaus į rytus, vietomis gausokai ir su perkūnija laistys. Vakare gausiau ir trankiau lis rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje, čia gali ir kruša iškristi. Vėjas naktį ir dienos pradžioje pietinių, popietę nepastovių krypčių 5–10 m/s, per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 28–32°C, karščiausia pietiniuose rajonuose, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 22–27°C.
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Šeštadienį, rugpjūčio 1-osios naktį be ženklesnio lietaus, rytą lietus su perkūnija pasieks pietvakarinę, pietinę Lietuvą , dieną gausokai, su perkūnija lis daug kur, popietę smarkiau ir su trankesne perkūnija lis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, čia vėl gali kai kur krušos ledėkai kristi. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Naktį 14–17°C, dieną 21–26°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 27–29°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, rugpjūčio 2-osios nakties pradžioje su perkūnija palis rytiniuose rajonuose, vėliau naktį ir dieną be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 11–15°C, pajūryje 16–18°C, dieną 21–25°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 3 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–17°C, dieną 21–25°C.
Antradienį, rugpjūčio 4 -osios naktį be lietaus, dieną trumpai, su perkūnija kai kur palis, gausiau popietę ir su smarkesne perkūnija. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietryčių 6–11 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 22–27°C, o pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau iki 28–31°C vėl įkais.
Trečiadienį, rugpjūčio 5-osios naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 6–11 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 17–22°C, dieną 22–27°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 28–30°C.
Orų prognozėsinoptikaiLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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