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Į Lietuvą atkeliauja audros debesys: įspėja dėl krušos, ledėkus fiksavo jau penktadienį (1)

2026 m. rugpjūčio 1 d. 17:07
Lrytas.lt
Penktadienį vakare pavyko išvengti pavojingesnio audrų scenarijaus, bet šeštadienį veiksmo gali būti.
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Kaip grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ skelbė meteorologas Gytis Valaika, Europos audrų prognozavimo eksperimentas „Estofex“ skyrė antrąjį audrų lygį, o didžiausia audrų tikimybė – pietinėje ir pietrytinėje Lietuvos dalyje.
„Penktadienį vakare pavyko išvengti pavojingesnio audrų scenarijaus. Susiformavę buvo iš esmės tik du audrų masyvai. Vienas netoli Joniškio, kitas labai netikėtai (kaip ir sakiau gali nutikti) iššovė prie Alytaus bei trumpai nuprausė mane bevažinėjant dviračiu.
Už tai po lietaus temstant galėjau pasigrožėti žybčiojimais, kurių dalis išlėkdavo net iš audros debesies“, – rašė G. Valaika.

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Čia jis citavo ir „Estofex“.
„Kaip rašoma: „Lenkijos dalims ir Baltijos valstybėms paskelbtas 2 lygio pavojus, daugiausia dėl stambios krušos ledėkų (atskirais atvejais – labai didelių), smarkių vėjo gūsių ir smarkaus lietaus.
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Taip pat kils pavojus, kad [raudonai apibrauktoje teritorijoje] susidarys keletas stiprių ir ilgiau trunkančių viesulų.“. Pastaba: net jei viesulus Estofexas pamini, tačiau retai tokios prognozės išsipildo“, – nurodė G. Valaika.
Šioje grupėje G. Valaika taip pat atkreipė dėmesį į penktadienio orus.
Pasirodo, Joniškio rajone prie Lietuvos – Latvijos sienos buvo užfiksuoti didesni krušos ledėkai.
„Pasienyje su Latvija (15 km į šiaurės rytus nuo Joniškio) užfiksuoti štai tokio dydžio ledukai. Dalis jų didesni nei 2 cm. Tai jau laikoma labai stambia kruša (stichinis reiškinys)“, – nurodė G. Valaika ir pasidalino Ramūno Šlekonio Joniškio rajone esančiame Butkūnu kaime penktadienį užfiksuotus ledėkus.
ledukaiAudraaudros
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