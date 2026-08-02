Liūtims nuplovus Lietuvą, sinoptikai paskelbė, kur iškrito daugiausia kritulių

Kaip nurodoma LHT paskyroje „Meteo.lt“ socialiniame tinkle „Facebook“, praėjusią parą daugiausia kritulių iškrito Laukuvoje (47,1 mm), Trakų Vokėje (34,7 mm), Varėnoje (27,3 mm) ir Šeduvoje (26,9 mm).
„Audringiausi orai buvo pietrytinėje šalies pusėje. Ne tik intensyviai palijo, bet ir griaudėjo perkūnija, fiksuoti vėjo sustiprėjimai“, – rašoma tarnybos „Facebook“ paskyroje.
Anot sinoptikų, sekmadienio dieną lietus neturėtų pasirodyti.
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„Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos“, – nurodė sinoptikai.