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Liūtims nuplovus Lietuvą, sinoptikai paskelbė, kur iškrito daugiausia kritulių

2026 m. rugpjūčio 2 d. 14:35
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHT) duomenimis, šeštadienio dieną ir sekmadienio naktį dalyje Lietuvos griaudėjo perkūnija, vietomis lietus buvo smarkus, vėjo gūsiai siekė iki 15–16 m/s.
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Kaip nurodoma LHT paskyroje „Meteo.lt“ socialiniame tinkle „Facebook“, praėjusią parą daugiausia kritulių iškrito Laukuvoje (47,1 mm), Trakų Vokėje (34,7 mm), Varėnoje (27,3 mm) ir Šeduvoje (26,9 mm).
„Audringiausi orai buvo pietrytinėje šalies pusėje. Ne tik intensyviai palijo, bet ir griaudėjo perkūnija, fiksuoti vėjo sustiprėjimai“, – rašoma tarnybos „Facebook“ paskyroje.
Anot sinoptikų, sekmadienio dieną lietus neturėtų pasirodyti.
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„Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos“, – nurodė sinoptikai.
LaukuvasinoptikaiLietuvos hidrometeorologijos tarnyba

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