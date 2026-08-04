Orai virš Lenkijos sostinės pasikeitė per labai trumpą laiką. Dangų užtraukė tamsūs debesys, netrukus prasidėjo intensyvus lietus, kuris kai kuriose vietose smarkiai pablogino matomumą.
Gyventojai pasakojo, kad audra prasidėjo netikėtai ir iš karto buvo labai stipri.
Netrukus socialiniuose tinkluose pasirodė gausybė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose – dangų nušvietę žaibai.
Sinoptikai praneša, koks bus antradienis: šiuose regionuose gausiai ir su perkūnija palis
Vienu įspūdingiausių įrašų pasidalijo Varšuvos miesto savivaldybė – jame matyti Kultūros ir mokslo rūmai, o virš jų dangų akimirksniu nušviečia galingas žaibo blyksnis.
Kaip skelbiama, Žaibai trenkė į 2 žymiausius Varšuvos objektus: Kultūros ir mokslo rūmus ir „Varso Tower“ – aukščiausią pastatą Europos Sąjungoje.
Susiję straipsniai
Audra paveikė ir oro eismą. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad dėl pavojingų oro sąlygų vienas į Varšuvą skridęs lėktuvas buvo nukreiptas į Poznanės oro uostą.
Kai kuriose vietovėse audra tęsėsi ir dalį nakties.