Atsisveikinimo laiškas, pragariška operacija ir pjautinė pilvo žaizda: laivo vadas atvirai prakalbo apie A. Mockaus gelbėjimą

Emocijoms nurimus, karininkas „ABC News“ plačiau papasakojo, kaip laivui HMAS Choules pavyko išgelbėti keliautoją, su kokiomis sudėtingomis sąlygomis susidūrė, bei juokadamas atskleidė, kokiu daiktu pirmiausiai grįžus į krantą turės pasirūpinti.

„Šiuo metu esame maždaug už 400 mylių nuo pakrantės, stengdamiesi aplenkti tropinį cikloną Alfredą ir saugiai grįžti į Sidnėjų, kad Aurimas galėtų susitikti su savo šeima“, – pokalbį pradėjo karininkas.

Žurnalistui paklausus karininko, ar intuicija neprieštaravo plaukimui į ciklono centrą, A. Convery buvo atviras – prieštaravo, tačiau misiją vykdyti būtina.

„Taip, tikrai prieštaravo, bet kai iškviečia veikti – vykdai. Man pasisekė, kad esu apsuptas tokių drąsių ir talentingų jaunų vyrų bei moterų, kurie sugebėjo įvykdyti šią užduotį. Turiu pasakyti, kad ši gelbėjimo operacija buvo puikiai koordinuota Australijos jūrų saugumo tarnybos (AMSA), kuri buvo pagrindinė vadovaujanti institucija. Mes buvome tik platforma, kuri vykdė užduotį kartu su P-8 lėktuvais, kurie teikė viršutinę paramą ir užtikrino Aurimui saugumą, kol jis buvo vandenyje.

Sąlygos buvo labai pavojingos. Kai kuriems įgulos nariams tikrai prireiks papildomo jūros ligos vaistų tiekimo – juk laive yra 179 žmonės. Tačiau kai pavyko išgelbėti vyrą ir įkelti jį į denį, supratome, kad visos pastangos buvo to vertos.“, – teigė jis.

Pokalbio metu buvo atskleista kaip vyko pasiruošimas gelbėjimo operacijai, kaip pavyko surasti Aurima bei kaip vyko pati operacija.

„Na, mums pasisekė. AMSA sureagavo į jo laive aktyvuotus saugos signalus. P-8 lėktuvai buvo paskirti jį identifikuoti, nustatyti jo buvimo vietą ir vykdyti stebėjimą, kuris suteikė Aurimui tam tikrą saugumo jausmą. Kai atplaukėme, jau tiksliai žinojome, kur jis yra, tačiau net iš dviejų ar trijų mylių atstumo jo beveik nesimatė – jo laivas buvo labai mažas, o bangos milžiniškos.

Karininkas taip pat prakalbo apie tai, ką Aurimui teko iškęsti per pastarąją savaitę bei atskleidė kaip keliautojas jautėsi tiek dar būdamas valtyje, tiek jau išgelbėtas.

„Jis iš esmės perėjo tiesiai per ciklono centrą. Pasak jo, per pastarąją savaitę jo devynių metrų ilgio irklinė valtis apsivertė apie 30 kartų, o per paskutines 12 valandų – dar keturis kartus. Jis buvo be galo laimingas, kad išgyveno.

Jo gelbėjimosi plaustas suveikė dėl druskingo vandens, patekusio į jo kajutę, ir aktyvavosi tiesiog miegamojo viduje, kuris buvo labai ankštas. Jis turėjo išsiveržti į plaustą, o vienintelė jo likusi plūdrumo priemonė, be paties laivo, buvo jo gelbėjimosi liemenė.

Jis labai bijojo, buvo išsigandęs, ir kai jį ištraukėme į laivą, jautėsi didžiulis palengvėjimas, nors kartu jam buvo sunku palikti savo laivą jūroje – esant tokioms sąlygoms, mes negalėjome jo išgelbėti“, – teigė karininkas, bei atskleidė kokia situacija šiuo metu yra jūroje.

„Šiuo metu sąlygos vis dar prastos. Esame šiaurės rytinėje ciklono dalyje, kur dar nėra taip blogai, bet jei jis toliau judės į pietus, situacija tik pablogės. Dabar turime priešvėjinę jūrą, todėl kiek geriau, bet vis tiek labai neramu. Kai grįšime į Sidnėjų, man tikrai reikės papildymo nuo jūros ligos – sąlygos, švelniai tariant, buvo sudėtingos“, – juokėsi laivo vadas.

Kitam Australijos naujienų portalui „Sunrise“ karininkas atskleidė, kokia buvo Aurimo būklė jį vos išgelbėjus.

„Kai pirmą kartą užlipo ant denio, jis vos galėjo paeiti – ir visiškai suprantama. Per pastarąsias tris savaites jo valtis buvo apvirtusi net 30 kartų, į ją pradėjo veržtis vanduo. Jis bijojo dėl savo gyvybės. Vakar vakare nusivedėme jį pavalgyti į jūreivių valgyklą – visa įgula pasitiko jį atsistojusi ir plojimais, o mes įteikėme jam laivo kepurę. Jis taip pat turėjo Lietuvos vėliavą, todėl jautėsi priimtas. Bet apskritai – jis buvo išsigandęs“, – teigė laivo vadas.

A. Convery teigimu, pirmas Aurimo žodis patekus į karinį laivą buvo „Ačiū“, bei klausimas ar yra galimybė išgelbėti jo valtį, tačiau dėl oro sąlygų tai buvo neįmanoma. Laivo įgula sugebėjo išsaugoti irklus, Lietuvos vėliavą bei kitus asmeninius daiktus.

Laivo vadas taip pat atskleidė, kad išgyventi tokioje aplinkoje, būnant 9 metrų ilgio irklavimo valtyje, yra beveik neįtikėtina. A. Mockaus gelbėjimosi plaustas netyčia suveikė viduje, todėl jam teko jį suplėšyti, kad galėtų išgyventi. Jis neturėjo jokios apsaugos, išskyrus savo gelbėjimosi liemenę.

„Tai turėjo būti siaubinga patirtis“, – teigė A. Convery.

Paklaustas apie A. Mockaus sveikatos būklę, vadas neslėpė nuostabos, nes keliautojas buvo itin geros būklės, kas nėra įprasta tokiose situacijose.

„Neįtikėtina, bet jo būklė buvo gana gera. Jis turėjo pjautinę žaizdą ant pilvo nuo to, kaip buvo mėtytas savo kabinoje. Tačiau jam pavyko pasigaminti geriamojo vandens, tad jis nebuvo stipriai dehidratavęs. Jis maitinosi tik sausu maistu, kaip ir buvo suplanavęs ir tai padėjo jam palaikyti energiją. Bet jis tikrai buvo išsekęs ir jam labai palengvėjo pamačius mus.

Jis vakar mums parodė žinutę, kurią buvo parašęs savo žmonai ir sūnui – tai buvo atsisveikinimo laiškas. Labai sukrečiantis momentas. Jis tikrai galvojo, kad prieš dvi dienas, kai per jį perėjo ciklono akis, jo gyvenimas baigsis. Tai labai sukrečianti patirtis“, – kalbėjo vadas bei atskleidė, kas dabar laukia A. Mockaus.

„Vakar jis beveik nemiegojo, bet tikiuosi, kad praėjusią naktį pavyko bent kiek pailsėti. Jis nuostabus žmogus ir mes džiaugiamės galėdami padėti jam grįžti namo pas šeimą. Be to, jo laukia susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi, kuris, beje, pats yra profesionalus irkluotojas – jie tikrai turės apie ką pasikalbėti“, – džiaugėsi A. Convery.

Pirminis planas, sakė jo komanda, buvo plaukti į Brisbeną, tačiau dėl vis dar nerimstančios jūros kapitonui teko keisti kursą.

„Prieš valandą kalbėjau su Aurimu. Jis minėjo, kad laivo kapitonas dėl sudėtingų sąlygų prie Brisbeno krantų nusprendė pakeisti kursą ir laivas jį plukdo į Sidnėjų.

Sidnėjus yra gerokai toliau, todėl kelionė turėtų užtrukti apie 4 dienas. Aurimas krante turėtų būti kovo 7 dieną“, – pirmadienį portalui Lrytas teigė keliautojo komanda.

Anot jų, greitu metu žinutę gerbėjams turėtų pasiųsti ir pats Aurimas – telefoną su savimi jam pavyko pasiimti.

Australijos jūrų saugumo tarnyba (AMSA) portalui Lrytas patvirtino, kad valties išgelbėti nepavyko.

„Australijos karališkojo karinio jūrų laivyno laivas „HMAS Choules“ grįš į Rytų laivyno bazę, esančią Sidnėjuje.

Dėl labai nepalankių jūros sąlygų A.Mockaus valties nepavyko atgauti, išskyrus 2 irklus ir kai kuriuos asmeninius daiktus“, – pirmadienio naktį Lietuvos laiku informavo AMSA atstovai.