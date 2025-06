Praleisk vasarą Tartu ir sužydėk savo gražiausiomis spalvomis!

Kviečiame vasarą pabėgti nuo kasdienybės – vieniems, su partneriu, šeima ar draugais. Pasisemkite įkvėpimo, sukurkite nepamirštamų prisiminimų ir, svarbiausia, – sužydėkite.

Atvykti čia gera ir lengva. Galite keliauti automobiliu, autobusu, lėktuvu (per Helsinkį) arba patogiai – traukiniu tiesiai į Tartu. Greita ir patogi kelionė atves jus į Tartu – miestą, kuriame atrasite savo ritmą ir mėgausitės nepamirštamomis akimirkomis.

Tartu – tikros skonio patirtys laukia jūsų

Tartu siūlo nepamirštamas maisto patirtis, kurios pamalonins jūsų skonio receptorius. 2025-aisiais metais yra dar daugiau priežasčių atrasti šio miesto skonius. Šiemet visam Tartumaa regionui atitenka garbingas Estijos maisto regiono titulas, o tai reiškia daugybę įdomių maisto renginių ir, žinoma, išskirtinių Tartu skonių, kurie puikiai atskleis vietos maisto tradicijas ir kultūrą.

Čia esančios kavinės ir restoranai yra įvairūs ir siūlo patirti įspūdžių bet kuriuo paros metu. Pasimėgaukite gardžiais pusryčiais „Werner“ ar „Kohvipaus“, užsukite į gatvės maisto restoraną „Kolmes Till“ arba suplanuokite ypatingą vakarienę „Holm“ restorane. Jei norite ramiai pasikalbėti su artimaisiais, aplankykite „Karlova Kohv“, „Kafe“, „Cruffin“ ar konditerijos parduotuvę „Mandel“, kur laukia jauki atmosfera, švieži pyragaičiai ir kvapni kava. O jei ieškote vietos, kur su draugais mėgautis kokteiliais ir praleisti vakarus, „Gastronomist“, „Humala“ ir „Pompeii“ tikrai patiks – kitą dieną norėsite sugrįžti.

Ieškote vasaros šurmulio? Vakarais jo rasite baruose ir restoranuose palei Emajogi upę, kur visada laukia puiki atmosfera ir įdomūs pašnekovai.

Vietiniuose turguose ir prekyvietėse gausu šviežių produktų ir naminių skanėstų. Be to, nieko nėra smagiau nei pabendrauti su vietiniais gyventojais! Būtinai skirkite laiko leistis Svogūnų keliu, kur galėsite paragauti geriausių pasaulyje žuvies patiekalų, svogūnų pyragėlių ir kitų gardžių naminių kepinių.

Kūrybiškumas, kuris leidžia įkvėpimui sklisti

Tartu mieste kūrybiškumas yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis. Ir tai ne tik menininkams, bet ir visiems, kurie siekia naujų idėjų ir šviežių perspektyvų. Galimybės čia – beribės.

Pasivaikščiokite po Karlovą ir Supilinn, atraskite gatvės meną po tiltais, aplankykite Tartu meno muziejų, Pallas galeriją ar Antonijaus kiemą. Jei norite patirti kūrybiškumą praktiškai, prisijunkite prie popieriaus gaminimo dirbtuvių TYPA centre, susipažinkite su Tartu kilimais „Aparaaditehas“ arba atraskite vietos dizaino šedevrus HOPP parduotuvėje. O jei norite pasimėgauti netikėtais vaizdais, užsukite į Apverstą namą, kur pamatysite pasaulį apverstą aukštyn kojomis – tiesiogine prasme.

Širdį pripildančios šeimos atostogos

Tartu – tobulas miestas šeimos atostogoms. Pakankamai didelis, kad pasiūlytų gausybę įdomių užsiėmimų ir kultūros vietų, tačiau pakankamai kompaktiškas, kad viską galima būtų pasiekti pėsčiomis. Čia net ir mažiausieji šeimos nariai lengvai tyrinės miestą pėsčiomis ar dviračiais, o kiekvienas kampelis suteiks naujų atradimų ir džiaugsmo.

Šią vasarą mokslo centre „Ahhaa“ atraskite įdomų dirbtinio intelekto pasaulį. Čia galėsite pamatyti, kaip dirbtinis intelektas veikia, mąsto, žaidžia ir net juokauja. Taip pat aplankykite smagų Sporto ir olimpinių žaidynių muziejų, nostalgišką Žaislų muziejų bei linksmą Tartu universiteto muziejų su Pašėlusiu mokslininku. Be to, būtinai užsukite į Estijos nacionalinį muziejų, kuriame galite susipažinti su Estijos ir estų istorija. Visos šios vietos džiugins tiek tėvus, tiek vaikus.

Tartu regione taip pat gausu atradimų šeimoms. Naujai atidarytame Žemės ūkio muziejuje, įsikūrusiame Kaimo įdomybių centre MUHK, galėsite sužinoti, kaip karvės malšina stresą ir net išgirsti tvarto simfoniją. Estijos aviacijos muziejuje pamatysite retus skraidančius aparatus, o Ledynmečio centre leiskitės į kelionę laiku su mamutu. Jei norite linksmybių vandenyje, didžiulis Vudilos lauko vandens parkas laukia su gausybe atrakcionų ir smagių pramogų.

Elistverės gyvūnų parke su vaikais galėsite stebėti Estijos laukinius gyvūnus jų natūralioje aplinkoje. Lange motocentras siūlo jaudinančią patirtį greičio ir adrenalino mėgėjams. Be to, čia rasite daugybę žaidimų aikštelių ir pėsčiųjų takų, apsuptų žalumos, kur su šeima galėsite mėgautis ramiais pasivaikščiojimais ir vieni kitų draugija.

Renginiai, kurie suburia

Tartu pulsuoja gyvybe, kultūra ir nuostabiais renginiais! Būtent dėl to verta pasirinkti Tartu savo atostogoms.

Keli Tartu rajonai švenčia savo išskirtinumą unikaliais festivaliais ir vietinėmis kavinėmis. Tai puiki proga atrasti jaukius kiemelius, paragauti vietinių skanėstų ir susipažinti su maloniais Tartu gyventojais.

Žinoma, vasara čia neįsivaizduojama be Joninių šventės! Tartu gyventojai vėl uždegs laužą Estijos nacionalinio muziejaus lauko teritorijoje ant Raadi ežero kranto. Joninės švenčiamos ir kitose vietose – tiesiog pasirinkite jums tinkamiausią.

Šių metų Vanemuinės vasaros spektaklis „Ričardas III“ tyrinės žmogaus ambicijas ir siekius, o spektakliai vyks netikėtoje vietoje – Raadi aviacijos bazėje. Ralis „Rally Estonia“ į Tartu ir visus Pietų Estijos kelius įneš adrenalino dozės. Liepos pabaigoje senamiestyje šurmuliuos naujas festivalis „Tartu sumin“, o rugpjūčio mėnesį meilės filmų festivalis „Tartuff“ Rotušės aikštę pavers jaukiu kino teatru po atviru dangumi. Neatsiejama Tartu vasaros dalimi tapo ir skonių bei bendruomeniškumo kupinas Tartu maisto ir vyno festivalis.

Oro dienos, gatvės meno festivalis „Stencibility“, įvairūs koncertai, kultūriniai ir sporto renginiai – Tartu kiekviename žingsnyje pilnas nuostabių akimirkų. Atvykite ir patys įsitikinkite, kiek daug energijos ir gyvybės čia sukuria spalvingas kultūrinis gyvenimas. Kartais būtent per tas mažas, netikėtas akimirkas – ramų koncertą, festivalį ar pasivaikščiojimą – pajusite, kaip viskas suskamba ir suteikia sielai ramybę.

Apie artėjančius renginius daugiau informacijos rasite: www.kultuuriaken.ee

Gamta, kuri nuskaidrina mintis

Tartu mieste gamta visada yra vos už žingsnio. Emajogi upė, jungianti Peipsi ir Vortsjarvi ežerą, teka per visą apskritį ir vingiuoja per Tartu širdį. Čia galite atsigaivinti upės vandenyje, plaukioti valtimis, plaustais, baidarėmis ar SUP lentomis, o taip pat pasimėgauti gamtos vaizdais. Jei norite ramybės, pasivaikščiokite po upės pakrančių promenadas.

Ramybės ir kerinčių vaizdų rasite ir Tartu universiteto botanikos sode bei Toomemagi parke, kuriame, be nuostabių augalų, puikuojasi Katedros griuvėsiai.

Gamtos mylėtojams Tartu apskritis siūlo tikrus perlus – Vapramae, Vellavere ir Vitipalu takus, stebuklingą Mažojo karinio tako atmosferą su medinėmis skulptūromis, o Vooremae sveikatingumo takai ir Selli-Sillaotsa pėsčiųjų takas kviečia tyrinėti ir kvėpuoti gaiviu oru.

Be Emajogi upės, Tartu apskritis turi daugybę ežerų, kuriuose galima maudytis – Vortsjarv, Peipsi, Saadjarv, Verevi, Vaikne ir daugelis kitų laukia, kad galėtumėte mėgautis vasara!

Jei norite tyrinėti Tartu miesto centrą savo tempu, užsukite į Rotušėje įsikūrusį informacijos centrą ir pasiimkite Tartu pasivaikščiojimo žemėlapį. Jame per kelias valandas aplankysite svarbiausias miesto centro vietas – tai nuostabus atradimo džiaugsmas tiek miesto svečiams, tiek vietiniams gyventojams.

O jei norite pamatyti dar daugiau, čiupkite dviratį ir važiuokite per žalius parkus, vingiuokite palei upę nusidriekusiais takais, aplankykite įvairias Tartu miesto vietas.

Prisiminimai, kurie lieka

Šią vasarą atvykite į Tartu, kad prisiminę ją rudenį su ilgesiu atsidustumėte, jog tai buvo pati geriausia vasara. Tartu – tai miestas, kuris su kiekviena akimirka vis giliau įsirėžia į širdį ir kuriame iš tiesų gali sužydėti savo gražiausiomis spalvomis.