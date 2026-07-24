Atvykę į Telšius nesitikėjo tiek atradimų: nustebino ir skoniai, ir pramogos

Laidos vedėjai Ingrida Kazlauskaitė ir Egidijus Vaškelevičius savo pažintį su miestu pradėjo nuo vietos, kurioje gimsta kiekviena kelionė – čia jie sužinojo, ką pirmiausia rekomenduojama aplankyti atvykus į Telšius, kokie objektai labiausiai žavi miesto svečius ir kodėl daugelis čia sugrįžta ne vieną kartą.
„Kiekviena kelionė prasideda nuo gero patarimo. Kai vietiniai pasidalija savo rekomendacijomis, miestą pamatai visai kitomis akimis. Telšiai mus nustebino ne tik savo grožiu, bet ir žmonių nuoširdumu“, – sako laidos vedėjas Egidijus Vaškelevičius.
Kelionės metu netrūks kulinarinių atradimų. Vedėjai ragaus tradicinius žemaitiškus patiekalus, dalyvaus autentiškoje degustacijoje, išgirs pasakojimų apie krašto kulinarinį paveldą bei miesto istoriją. Kita stotelė pakvies pažinti ir kitų tautų virtuvę – čia lauks autentiški ukrainietiški patiekalai, o vienas jų taps tikru Egidijaus favoritu.
Laida „Kelionės tikslas“ kviečia atrasti Šilutę: nuo gardžių skonių iki netikėtų atradimų
„Man visada įdomiausia ne tik paragauti, bet ir išgirsti istoriją, kodėl vienas ar kitas patiekalas yra toks svarbus tam kraštui. Būtent tokios akimirkos kelionėms suteikia prasmę“, – sako Ingrida Kazlauskaitė.
Ne mažiau emocijų lauks ir aktyvių pramogų mėgėjų. Vedėjai išbandys jėgas prie biliardo stalo, kur netrūks azarto, juoko ir draugiškų varžytuvių. Kas šį kartą pasirodys taiklesnis, paaiškės tik laidoje.
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Žiūrovų lauks ir pažintis su svetinga sodyba, kurioje bus ragaujami ant grilio ruošiami gardėsiai, rūkyti sūriai, lašiša bei išskirtiniai skonių deriniai. Tai dar viena vieta, įrodanti, kad Žemaitijoje kulinarinės tradicijos sėkmingai dera su šiuolaikiškais sprendimais.
Nuotykiai tęsis ir Masčio ežere, kur vedėjai išbandys originalią vandens pramogą bei pažvelgs į Telšius iš visai kitos perspektyvos. Laidoje taip pat bus paliesta ir aktuali tema keliaujantiems su augintiniais – specialistai pasidalys patarimais, kaip tinkamai pasirūpinti keturkojų sveikata atostogų metu ir ką svarbu žinoti išvykstant į kelionę.
„Man atrodo, kad ši laida bus naudinga kiekvienam – ir tam, kuris Telšiuose lankosi pirmą kartą, ir tam, kuris galvoja, kad šį miestą jau puikiai pažįsta. Esu tikras, jog ne vienas žiūrovas po laidos susidėlios maršrutą savaitgalio kelionei“, – įsitikinęs Egidijus Vaškelevičius.
Šios laidos metu žiūrovai pamatys, kad Telšiai – tai ne tik istorinis miestas ant septynių kalvų. Tai vieta, kur susitinka tradicijos ir šiuolaikiškumas, autentiški skoniai, aktyvus laisvalaikis, svetingi žmonės ir įspūdžiai, kurie išlieka dar ilgai po kelionės. Laidą „Kelionės tikslas“ žiūrėkite jau šį šeštadienį 10 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
Ingrida KazlauskaitėKelionės tikslaskelionė
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