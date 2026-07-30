Turistų itin pamėgtoje saloje – tūkstančių evakuacija: „Sąlygos yra itin sudėtingos“

„Iš Agia Galini kurortinio kaimelio evakavome apie 8 000 žmonių“, – valstybinei televizijai ERT sakė Retimno regiono vicegubernatorė Maria Lioni.
Sprendimas evakuoti buvo priimtas, kai trečiadienį kilęs gaisras, dėl kurio anksčiau žuvo du ugniagesiai, priartėjo prie kaimo mažiau nei per kilometrą, o vakare pakeitė kryptį.
Manoma, kad gaisras sunaikino namus, žemės ūkio pastatus ir ūkio gyvulius, tačiau aukų skaičius nėra aiškus, nes gaisras tęsiasi toliau, sakė M. Lioni.
Du ugniagesiai įstrigo kalnų kelyje netoli Krija Vrisi kaimo ir žuvo, nes vėjas nuolat keitė kryptį.
„Tai buvo niūri diena“, – sakė M. Lioni.
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Trečiasis ugniagesys patyrė kolapsą ir mirė gesindamas kitą gaisrą netoli Gitijo miesto Peloponeso pusiasalyje.
Gaisrinė tarnyba į Retimno rajoną pietvakarių Kretoje buvo nukreipusi daugiau nei 200 ugniagesių ir 53 gaisrines mašinas, tačiau vėjas, siekiantis iki 102 km per valandą, neleido daugumai lėktuvų pasisemti jūros vandens.
Pakrančių apsaugos tarnybos atstovas AFP pranešė, kad Agia Galini pakrantėje stovi keturi patruliniai laivai, pasirengę padėti vykdyti papildomą evakuaciją, tarp jų – vienas iš ES sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“.
„Tačiau sąlygos yra itin sudėtingos, vyrauja (stiprūs) vėjo poslinkiai“, – sakė jis.
Trečiadienį ministras pirmininkas Kyriakosas Mitsotakis pagerbė žuvusius ugniagesius.
Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su niokojančiais miškų gaisrais, nes ilgalaikė sausra, aukštos temperatūros ir stiprūs vėjai sudaro idealias sąlygas liepsnoms greitai plisti.
Civilinės saugos ministerija ketvirtadienį paskelbė beveik aukščiausią gaisro pavojaus lygį keliose vietovėse, įskaitant Kretą, Atėnų miestą ir priemiesčius, rytinę Peloponeso dalį ir didžiąją dalį Egėjo jūros salų.