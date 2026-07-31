Rugpjūtį biurai ištuštėja: kuo lietuviai vis labiau panašėja į italus ir prancūzus?

Ši tendencija ypač ryški pietų Europoje, kur rugpjūtis yra tapęs savotišku nacionaliniu atostogų mėnesiu.
„Prancūzijoje šis laikotarpis netgi turi atskirą pavadinimą – les grandes vacances (liet. „didžiosios atostogos“), kai daugelis šeimų išvyksta ilsėtis, o dalis smulkių verslų kelioms savaitėms užveria duris. Italijoje vasaros atostogų simboliu yra tapusi rugpjūčio 15-ąją minima Ferragosto šventė, aplink ją tradiciškai sukasi didžioji dalis vasaros kelionių“, – pristato Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Ji tęsia, kad panašūs įpročiai būdingi ir Ispanijai, kur rugpjūtį sulėtėja verslo tempas, o kurortai prisipildo poilsiautojų. Panašu, kad prie tokio vasaros ritmo vis labiau prisitaiko ir lietuviai.
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„Pastebime, kad rugpjūtis išlieka vienu geidžiamiausių Lietuvos keliautojų kelionių į užsienį laikotarpių. Nors šis mėnuo tradiciškai siejamas su šeimų atostogomis prieš mokslo metus, šiuo laikotarpiu aktyviai keliauja ir poros, draugų kompanijos bei nuotoliniu būdu dirbantys žmonės“, – sako I. Aukštuolytė.
Vasarą norisi „užrakinti“ kuo vėliau
Nors kalendorinė vasara kasmet baigiasi tuo pačiu metu, daugelis žmonių stengiasi kuo ilgiau išsaugoti atostogų nuotaiką. Psichologijoje neretai kalbama apie vadinamąjį „paskutinio šanso efektą“ – žmonės labiau vertina tai, kas netrukus baigsis arba taps mažiau prieinama.
„Artėjantis ruduo primena apie sugrįžimą prie įprasto darbų ritmo, todėl neatsitiktinai paskutinėmis vasaros savaitėmis sustiprėja noras išnaudoti likusį šiltąjį sezoną. Išvykimas kad ir trumpų atostogų žmonėms tampa savotišku būdu simboliškai atsisveikinti su vasara ir sukaupti gerų emocijų prieš prasidedant rudeniui“, – pabrėžia turizmo ekspertė.
Gaudo vasarišką šilumą
Daugelyje Lietuvos keliautojų pamėgtų krypčių rugpjūtis ir rugsėjo pradžia laikomi vienais maloniausių poilsio laikotarpių: jūros vanduo būna įšilęs, o šiltos dienos dar nesibaigia.
„Vasaros pabaigoje lietuviai dažniausiai ieško krypties, kurioje būtų galima suderinti garantuotai gerą orą, trumpą skrydį ir kokybišką poilsį. Populiariausių pasirinkimų viršūnėje išlieka Turkija ir Graikijos salos, taip pat nemažai dėmesio sulaukia Bulgarija bei kitos Viduržemio jūros regiono kryptys“, – sako I. Aukštuolytė.
Anot jos, rugpjūtį keliautojai dažnai ieško ir galimybės per kelias dienas visiškai pakeisti aplinką. Todėl ypač vertinami kurortai, kuriuose galima suderinti ramų poilsį prie jūros su pažintinėmis ekskursijomis ir vietinių gyvenimo pažinimu.
Kokias kryptis renkasi skirtingi keliautojai?
Pasak „Tez Tour“ atstovės, norintys dar šią vasarą trumpam pabėgti nuo vėsių lietuviškų orų, dar turi galimybę rinktis – svarbiausia apsispręsti, kokio poilsio tikimasi.
- Šeimoms su vaikais – Turkija. Tai viena populiariausių krypčių tarp poilsiautojų, vertinančių komfortą, patogų skrydį ir platų viešbučių paslaugų pasirinkimą. Rugpjūčio pabaigoje čia vis dar mėgaujamasi tikra vasara, o šeimoms pritaikyta infrastruktūra leidžia atostogauti be rūpesčių.
- Istorinių patirčių ieškantiems – Graikija. Kreta, Rodas, Korfu, Peloponeso regionas vilioja ne tik paplūdimiais, bet ir galimybe pažinti vietos kultūrą, paragauti tradicinės graikiškos virtuvės bei atrasti jaukius miestelius ir istorinius objektus.
- Aktyviems keliautojams – Madeira. Ši Atlanto vandenyno sala traukia tuos, kurie atostogas supranta ne tik kaip laiką paplūdimyje. Kvapą gniaužiantys kalnų peizažai, levadų takai, vaizdingos pakrantės ir galimybė kasdien atrasti vis kitą salos kampelį paverčia Madeirą puikiu pasirinkimu aktyvių atostogų ir gamtos mėgėjams.
- Ieškantiems gero kainos ir kokybės santykio – Bulgarija. Ši kryptis išlieka patraukli norintiems šiltos jūros, smėlio paplūdimių ir lengvai pasiekiamo poilsio varianto visai šeimai. Vasaros pabaigoje Juodosios jūros pakrantėje vis dar vyrauja poilsiui itin palankūs orai.
- Miesto ir paplūdimio derinio mėgėjams – Barselona ir kurortai Kosta Brava, Kosta Dorada. Ši kryptis patraukli tiems, kurie per atostogas nenori rinktis tarp miesto ir poilsio prie jūros. Kosta Bravos ir Kosta Dorados kurortai leidžia mėgautis paplūdimiais, jaukiais pajūrio miesteliais ir Viduržemio jūros atmosfera, o vos už kelių dešimčių kilometrų esanti Barselona siūlo pažintį su garsia architektūra, muziejais, gastronomija.