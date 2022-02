„Upės debitas* šiandien siekė 231 m³/s (vidutinis daugiametis – 106 m³/s). 2020 metais tokiu pat laikotarpiu vandens debitas siekė 130 m³/s (101 m³/s mažiau nei šiandien), o 2021 m. šią dieną buvo tik 119 m³/s (net 112 m³/s t.y. dvigubai mažiau nei šiandien).

Kaip pastebėjo mūsų hidrologė: „visi priprato prie sausrų, o upė šiemet primena apie savo galią“. Na bet įsikūrusiems labai arti upių visada reikia turėti galvoje, kad jos bent kartą per metus gali ateiti pas jus į svečius. Kita vertus, įprastai, svečiuose tokia viešnia per ilgai neužsibūna.

*debitas – vandens kiekis, kuris prateka pro tam tikrą upės skerspjūvį per tam tikrą laiko vienetą. Išreiškiamas kubiniais metrais per sekundę arba litrais per sekundę (jei upė nedidelė)“, – socialiniame tinkle pranešė LHMT specialistai.