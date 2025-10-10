Prie pietinių Filipinų krantų įvyko 7,4 balo žemės drebėjimas: paskelbė cunamio pavojų

Jungtinių Valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad žemės drebėjimas įvyko 9.43 val. vietos (4.43 val. Lietuvos) laiku maždaug už 20 kilometrų nuo Manajaus Mindanao regione.
Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas pranešė, kad salyno valstybės rytinėje pakrantėje „tikimasi pražūtingo cunamio su gyvybei pavojingo aukščio bangomis“.
Pakrantės gyventojams „primygtinai rekomenduota nedelsiant evakuotis į aukštesnes vietas arba persikelti toliau į sausumą“, sakoma pranešime.
JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija pranešė, kad pavojingose vietovėse Filipinuose bangos gali siekti iki trijų metrų, o Palau ir Indonezijoje – iki metro aukščio.
Vėliau cunamio pavojus buvo atšauktas.
„Cunamio grėsmės dėl šio žemės drebėjimo nebėra“, – pranešė Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras.
Kol kas pranešimų apie aukas nebuvo, tačiau Mindanajuje nutrūko elektros ir ryšio linijos, pareigūnai vertino žalą.
Maždaug tuo pačiu metu, kai žemės drebėjimas supurtė Filipinus, JAV geologijos tarnyba pranešė apie negilų 6,2 balo požeminį smūgi kiek daugiau nei už 140 kilometrų į pietryčius nuo Manuso salos Papua Naujojoje Gvinėjoje. Apie didelę žalą nepranešta.
Žemės drebėjimas supurtė Filipinus vos po 11 dienų, kai centrinėje Sebu saloje per 6,9 balo drebėjimą žuvo 74 žmonės ir buvo sunaikinta arba apgadinta maždaug 72 tūkst. namų.
Žemės drebėjimai Filipinuose įvyksta beveik kasdien. Šalis yra ties vadinamuoju Ramiojo vandenyno Ugnies žiedu, intensyvios seisminės veiklos ruože, nusidriekusiame nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną.