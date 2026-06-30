NASA: žemės drebėjimai Venesueloje nugriovė ar apgadino beveik 60 tūkst. pastatų

Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų – stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį – žuvo apie 1,7 tūkst. žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios.
„Remiantis palydovinio radaro duomenimis, surinktais birželio 25 d., kitą dieną po žemės drebėjimų, nukentėjusiame regione greičiausiai buvo apgadinta arba sunaikinta apie 58 870 pastatų“, – teigia JAV Oregono valstijos universiteto mokslininkai Corey Scheras ir Jamonas Van Den Hoekas.
Mokslininkai rėmėsi Europos kosmoso agentūros aukštos skiriamosios gebos radaro vaizdų palydovo „Sentinel-1“ duomenimis.
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„Tai yra preliminarus, greitas įvertinimas. Jis atspindi staigius paviršiaus pokyčius, atitinkančius padarytą žalą“, – rašė mokslininkai, pridurdami, kad šis skaičius turėtų būti vertinamas tik kaip orientacinis rodiklis ir vietoje patikrintas nebuvo.
Venesuelos Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas pirmadienį pranešė, kad buvo apgadinti 855 pastatai, įskaitant 189 „visiškai sugriuvusius“.
NASA teigė, kad jos palydovai „teikia esminę pagalbą, fiksuodami vaizdus ir duomenis, kurie padeda komandoms vietoje įvertinti padarinius ir nukreipti gelbėjimo komandas“.