Miško gaisras netoli Madrido sunaikino 32 tūkst. hektarų plotą

P. Sanchezas ir paveikto Kastilija-La Mančo regiono vadovas Emiliano García-Page‘as aptarė situaciją su ugniagesiais. E. García-Page‘as vėliau kalbėdamas su žurnalistais teigė, kad yra pagrindo „atsargiam optimizmui“. Sėkmingai gesinamos liepsnos esą leidžia tikėtis, kad padėtis netrukus stabilizuosis. Tiesa, ketvirtadienį prognozuojami stipresni vėjai gali vėl paaštrinti situaciją.
Pagerėjus padėčiai, penkių prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo grįžto namo. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės – 1,2 tūkst. gyventojų.
Gaisras, kurį, pirminiais duomenimis, galėjo sukelti žemės ūkio darbai, jau sunaikino 32 tūkst. hektarų plotą – tai plotas, atitinkantis apie 45 tūkst. futbolo aikščių. Jis laikomas antruoju didžiausiu miško gaisru šalyje nuo tada, kai centrinė vyriausybė 1968 m. pradėjo fiksuoti atitinkamą statistiką. Dar didesnis buvo tik 2025 m. kilęs gaisras Galisijos bei Kastilija ir Leono regionuose šalies šiaurės vakaruose, kai išdegė 38 tūkst. hektarų plotas.
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Europos Žemės stebėjimų programos „Copernicus“ duomenimis, nuo metų pradžios Ispanijoje pelenais jau virto 123 tūkst. hektarų plotas – tai yra beveik triskart daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.