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Miško gaisras netoli Madrido sunaikino 32 tūkst. hektarų plotą

2026 m. liepos 22 d. 22:30
Didelis miško gaisras Ispanijos Gvadalacharos provincijoje jau sunaikino 32 tūkst. hektarų plotą ir yra laikomas vienu didžiausių pastarojo meto Ispanijos istorijoje. Apsilankęs gaisrų teritorijoje, ministras pirmininkas Pedras Sanchezas trečiadienį paragino sudaryti „valstybinį paktą prieš klimato krizę“. Kartu ugniagesiai teigė esantys nusiteikę optimistiškai, kad į šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusį gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti.
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P. Sanchezas ir paveikto Kastilija-La Mančo regiono vadovas Emiliano García-Page‘as aptarė situaciją su ugniagesiais. E. García-Page‘as vėliau kalbėdamas su žurnalistais teigė, kad yra pagrindo „atsargiam optimizmui“. Sėkmingai gesinamos liepsnos esą leidžia tikėtis, kad padėtis netrukus stabilizuosis. Tiesa, ketvirtadienį prognozuojami stipresni vėjai gali vėl paaštrinti situaciją.
Pagerėjus padėčiai, penkių prieš tai evakuotų vietovių gyventojai trečiadienį galėjo grįžto namo. Nuo tada, kai praėjusį ketvirtadienį kilo gaisras, buvo evakuotos 34 vietovės – 1,2 tūkst. gyventojų.
Gaisras, kurį, pirminiais duomenimis, galėjo sukelti žemės ūkio darbai, jau sunaikino 32 tūkst. hektarų plotą – tai plotas, atitinkantis apie 45 tūkst. futbolo aikščių. Jis laikomas antruoju didžiausiu miško gaisru šalyje nuo tada, kai centrinė vyriausybė 1968 m. pradėjo fiksuoti atitinkamą statistiką. Dar didesnis buvo tik 2025 m. kilęs gaisras Galisijos bei Kastilija ir Leono regionuose šalies šiaurės vakaruose, kai išdegė 38 tūkst. hektarų plotas.
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