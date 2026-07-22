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Per karščio bangą Prancūzijoje birželį registruota daugiau kaip 5,7 tūkst. perteklinių mirčių

2026 m. liepos 22 d. 22:32
Per intensyvią karščio bangą antrąją birželio pusę Prancūzijoje registruotos 5 764 perteklinės mirtys. Vien tik Paryžiaus regione fiksuota 2 tūkst. daugiau mirčių nei įprastai, trečiadienį pranešė Prancūzijos sveikatos tarnyba. Ji pabrėžė, kad statistika apima visas mirčių priežastis. Kol kas nėra aišku, kiek jų tiesiogiai siejamos su karščiu. Tikslesnių skaičių tikimasi rudenį.
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Padidėjęs mirčių skaičius registruotas visose amžiaus grupėse nuo 15 metų.
Tačiau du trečdaliai mirusiųjų buvo vyresni nei 75 metų amžiaus. Pusė perteklinių mirčių registruota per tris dienas nuo birželio 25 iki 27 dienos.
Tokios ankstyvos, intensyvios ir ilgos karščio bangos, kaip antrąją birželi pusę, Prancūzijoje dar nėra buvę.
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Ji paveikė beveik visus gyventojus ir truko iš viso 16 dienų – nuo birželio 27 d. iki liepos 2-osios.
Ši karščio banga buvo ir intensyvesnė už iki šiol didžiausią karščio bangą Prancūzijoje 2003 m. kai mirė 15 tūkst. žmonių. Pernai per visą vasarą būta iš viso 5,7 tūkst. karščio aukų.
Mokslininkai mano, kad karščio bangų intensyvumas ir dažnumas didėja dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos.
karščio bangaPrancūzijamirtys

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