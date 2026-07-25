Vilniuje protestuota prieš Neries pakrančių urbanizaciją

Akcijos iniciatoriai pabrėžė, kad šia akcija siekta atkreipti dėmesį į gamtinių teritorijų apsaugą bei paraginti sostinės valdžią planuoti miesto plėtrą išsaugant natūralias Neries pakrantes.
Jų teigimu, didžiausią susirūpinimą šiuo metu jiems kelia upės pakrantėse planuojami ar jau vystomi projektai – nauja Žirmūnų irklavimo bazė, privataus operatoriaus pirčių kompleksas Vingio parke, Žiemos uosto plėtra bei gyvenamųjų namų kvartalas Žirmūnų gatvėje.
„Neries pakrantės yra viena svarbiausių Vilniaus gamtinio karkaso dalių, kuri saugo biologinę įvairovę, vėsina miestą ir tarnauja visų vilniečių rekreaciniams tikslams. Miestas turi vystytis kartu su gamta, o ne jos sąskaita“, – pranešime cituojama klimato judėjimo „Fridays for Future“ narė Viltė Zaveckaitė.
Akcijos organizatoriai ragino prieš įgyvendinant numatytus projektus atlikti bendrą jų poveikio aplinkai vertinimą, o priimant sprendimus įtraukti nepriklausomus ekspertus ir visuomenę.