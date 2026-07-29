Atostogų rojuje – pragariška situacija: evakuojami gyventojai, uždaromi keliai

Apie aukas kol kas nepranešama. Valdžia įspėjo apie plintančius miškų gaisrus, kuriuos kursto ekstremalus karštis ir stiprūs vėjai.
Trečiadienį apie besitęsiančius gaisrus iš pradžių pranešė mažiausiai septynios provincijos, įskaitant turistų traukos centrus Antaliją ir Muhlą, o gaisrai dar trijuose miestuose buvo kontroliuojami, skelbė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.
Vakarinės Balikesiro provincijos Edremito rajone valdžia dėl atsargumo evakavo 210 namų, „Anadolu“ sakė gubernatorius Ismailas Ustaoglu ir kartu pridūrė, kad apie aukas nepranešta.
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Dar vienas gaisras kilo Muhlos provincijos Seidikemero rajone, kur iš 43 namų ūkių buvo evakuoti 65 gyventojai, be to, dėl atsargumo buvo evakuota valstybinė ligoninė, informavo gubernatoriaus biuras. Gaisras kilo žemės ūkio paskirties žemėje, o vėliau išplito į netoliese esantį mišką.
Visi Seidikemero valstybinės ligoninės pacientai dėl atsargumo buvo saugiai perkelti į netoliese esančias ligonines, socialiniame tinkle „X“ pareiškė sveikatos apsaugos ministras Kemalas Memisoglu.
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Į pietryčius nuo Muhlos esančioje Antalijoje miško gaisras pasiekė gyvenamąsias zonas Kumlucos rajone, kur liepsnos sunaikino kai kuriuos namus, o gyventojai buvo priversti bėgti su savo gyvuliais, pranešė „Anadolu“.
Valdžia taip pat uždarė kelius į turistinius Adrasano ir Olimpo kurortus.
Apie gaisrus trečiadienį atskirai buvo pranešta vakarinėse Aidino, Balikesiro, Kiutachijos, Čanakalės ir Jalovos provincijose į pietus nuo Stambulo, skelbė „Anadolu“.
Valdžia dislokavo penkis gaisrinius lėktuvus, 12 sraigtasparnių ir 373 darbuotojus, kad būtų galima suvaldyti gaisrą Muhloje, o sraigtasparniai ir daugybė gaisrinių automobilių buvo išsiųsti kovoti su gaisru Antalijoje. Dėl tirštų dūmų buvo uždarytas Antalijos-Seidikemero greitkelis.
Miškų gaisrai prasidėjo dėl ekstremalaus karščio, stiprių vėjų ir sauso oro, žurnalistams sakė Antalijos gubernatorius Hulusi Sahinas.
Turkijos valstybinė meteorologijos tarnyba ketvirtadienį Antalijoje prognozuoja 39 laipsnių Celsijaus temperatūrą, o Muhloje – 36 laipsnius.
Turkija, kaip ir kitos Viduržemio jūros šalys, karštais ir sausais vasaros mėnesiais reguliariai kenčia nuo miškų gaisrų.