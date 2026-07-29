Dešimtims tūkstančių žmonių Ispanijos miškų gaisrų regione leista grįžti namo

Tačiau prasidėjus ketvirtajai šią vasarą karščio bangai, kuri turėtų tęstis iki sekmadienio ir ateinančiomis dienomis gali apsunkinti gesinimo darbus, žinybos įspėja, kad pavojus dar nepraėjo.
Kovodami su pražūtingais miškų gaisrais į vakarus nuo Madrido regiono ir besiribojančiose Avilos ir Toledo provincijose, ugniagesiai pasiekė tolesnės pažangos. Antradienį liepsnos toliau neplito, sakė vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska.
Jis teigė tikįs, kad, nepaisant prognozuojamų aukštų temperatūrų, trečiadienį bus pradėti rusenančių židinių gesinimo ir gaisro zonos apsaugos darbai. Ministras pirmininkas Pedro Sánchezas prieš tai pareiškė, kad jau galima „matyti šviesą tunelio gale“.
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Pagerėjus padėčiai, daugiau kaip 50 tūkst. žmonių teritorijose aplink Ispanijos sostinę nuo antradienio vakaro pamažu grįžta į savo namus. Tačiau maždaug 40 tūkst. vis dar galioja evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas. Bet ir jie netrukus sulauks gerų žinių, patikino ugniagesių atstovas.
Didelį nerimą šiuo metu kelia miško gaistas Kasteljono provincijose šalies rytuose, kur liepsnos toliau nekontroliuojamos. Val d'Uišo regione ugnis jau apėmė apie 10 tūkst. hektarų miškų ir krūmynų. Čia nuo savaitgalio buvo evakuota apie 16 tūkst. žmonių. Tiesa, daugelis jų jau galėjo grįžti.
Atostogautojų pamėgta šalis šiuo metu patiria vieną labiausiai niokojančių miškų gaisrų serijų naujausioje istorijoje. Vien tik Aviloje, preliminariu vertinimu, sunaikintas beveik 50 tūkst. hektarų plotas. Tai atitinka apie 500 kvadratinių kilometrų.