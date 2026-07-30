Džiugi žinia iš Ispanijos: miškų gaisrai aplink Madridą nustojo plisti, liepsnų beveik neliko

„Naktinės oro sąlygos leido... atvėsinti teritoriją ir sustiprinti perimetrą, kuris akivaizdžiai stabilizavosi – gaisras jau keletą dienų nebeplinta, liko tik keletas dūmų židinių, o liepsnų beveik neliko“, – teigė Madrido regiono prefektūra.
Pasak jų, „aktyvių gaisro frontų“ nebėra, o evakuotų žmonių liko tik apie tūkstantį.
Tačiau valdžios institucijos įspėjo, kad tebesitęsianti karščio banga kelia grėsmę, jog gaisras vėl gali atsinaujinti teritorijose į vakarus nuo Madrido, kur jau išdegė daugiau nei 25 tūkst. hektarų plotas.
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„Meteorologinė gaisro rizika išlieka labai didelė, kai kuriose vietovėse net ekstremali, todėl pastangos bus sutelktos į perimetro stabilumo išlaikymą, naujų gaisrų židinių stebėjimą ir karštųjų taškų aušinimą“, – teigė Madrido regiono valdžia.
Ketvirtadienio rytą pavojingiausia vieta buvo teritorija netoli San Chuano tvenkinio, esančio maždaug 60 kilometrų atstumu nuo sostinės centro, todėl dviejų evakuotų miestelių gyventojams dar nebuvo leista grįžti.
Kaip rašė ELTA, nuo antradienio vakaro, pagerėjus padėčiai, į savo namus pamažu grįžta daugiau kaip 50 tūkst. žmonių teritorijose aplink Ispanijos sostinę.