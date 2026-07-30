Ugniagesiai Anglijos rytuose kovoja su gamtiniu gaisru

Safolko priešgaisrinė tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su „sudėtingomis sąlygomis“ gesindami gaisrą Danič Hite, netoli Anglijos rytinės pakrantės.
Ji trečiadienio vakarą paskelbė apie didelį incidentą, kai anksčiau tądien kilo gaisras, kuris išplito ir ėmė kelti grėsmę tenykščiams objektams, įskaitant kemperių parką, todėl buvo evakuoti žmonės.
Liepsnos įsiplieskė po itin sausų ir karštų orų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietose.
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Safolko priešgaisrinės tarnybos vyriausiasis pareigūnas Jonas Lacey sakė, kad šis gaisras yra vienas iš didžiausių, kuriuos jis prisimena šioje didelėje kaimo grafystėje į šiaurės rytus nuo Londono.
„Tai sudėtingas gaisras, nes jis toks plačiai paplitęs, o ištekliai taip plačiai išbarstyti“, – spaudos konferencijoje tvirtino jis.
„Galite suprasti, kad tai sudėtinga ir pavojinga ugniagesiams“, – pridūrė jis.
Kai kuriems evakuotiems gyventojams teikiama parama laikinoje prieglaudoje, o daugelis kitų evakavosi patys, nurodė priešgaisrinė tarnyba.
Vesltono gyventoja Lesley Abery naujienų agentūrai AFP sakė, kad naktį pabudo nerimaudama dėl gaisrų ir pažvelgė pro langą.
„Ten buvo raudona jūra. Visas horizontas buvo raudonas (…) tai tiesiog siaubinga“, – kalbėjo moteris.
Gaisro vieta yra už mažiau nei 16 km nuo „Sizewell B“ atominės elektrinės ir naujos „Sizewell C“ elektrinės statybvietės.
Nors „Sizewell B“ teritorija kelia susirūpinimą, šiuo metu nesitikima, kad gaisras į ją išplis, teigė J. Lacey.
„Nesitikime, kad vėjo kryptis pasikeis ir gaisras bus nustumtas link „Sizewell C“ ar „Sizewell B“, – pažymėjo jis ir kartu pridūrė, kad priešgaisrinė tarnyba bendradarbiauja su kitomis agentūromis, stebėdama orų sąlygas.
Ministras pirmininkas Andy Burnhamas sakė, kad reguliariai gauna atnaujintą informaciją apie „labai rimtą incidentą“.
„Pasirūpinsiu, kad Safolko priešgaisrinė tarnyba gautų visą reikiamą paramą, savitarpio pagalbą ir kitas paslaugas“, – žadėjo jis.
Remiantis skaičiavimais, kuriuos antradienį paskelbė Nacionalinė priešgaisrinių tarnybų vadovų taryba, liepos 16–28 d. Anglijoje ir Velse kilo daugiau nei 200 gaisrų.